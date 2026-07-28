La frase de David Hume que cambió la filosofía sobre cómo tomamos decisiones y qué nos motiva a actuar

Durante mucho tiempo predominó la idea de que las personas actuaban guiadas principalmente por la razón. Esa fue, por ejemplo, la postura de Aristóteles, quien entendía que el pensamiento racional era el encargado de orientar la conducta y distinguir entre el bien y el mal.

En el siglo XVIII, sin embargo, el filósofo escocés David Hume propuso una mirada completamente diferente. Con una frase que se volvió una de las más conocidas de la filosofía —"La razón debe ser esclava de las pasiones"— planteó que las emociones son el verdadero motor de las acciones humanas.

La propuesta de Hume no consistía en defender la impulsividad ni en despreciar el pensamiento racional. Por el contrario, reconocía que la razón cumple un papel fundamental: permite analizar información, comparar opciones y anticipar las consecuencias de nuestros actos.

Niños sostienen un corazón en sus manos. Foto: Freepik.

Sin embargo, sostenía que todo ese proceso intelectual resulta insuficiente si no existe una motivación emocional que impulse a actuar. En otras palabras, la razón puede indicar cuál es el camino más conveniente, pero son las emociones las que llevan a recorrerlo.

Hume utilizó un ejemplo sencillo para explicar esta idea. Una persona puede comprender perfectamente que alguien atraviesa una situación difícil. Ese conocimiento, por sí solo, no garantiza que haga algo para ayudar. Lo que finalmente moviliza la conducta es la aparición de emociones como la empatía, la compasión o la solidaridad.

Su teoría también modificó la manera en que muchos filósofos entendían la ética. Hasta entonces era frecuente pensar que las normas morales podían deducirse mediante argumentos puramente racionales. Hume, en cambio, afirmó que nuestros juicios sobre lo correcto o incorrecto tienen su origen en las emociones.

Otra consecuencia importante de su pensamiento fue cuestionar la idea de que solo las personas con una gran formación filosófica o académica podían comportarse moralmente. Para Hume, cualquier individuo capaz de sentir empatía y preocupación por los demás puede desarrollar una conducta ética, independientemente de su educación o de sus conocimientos.

Foto: Unsplash.

Además de sus reflexiones sobre las emociones y la moral, David Hume fue uno de los principales representantes del empirismo, corriente que sostiene que el conocimiento surge de la experiencia.

También desarrolló una influyente teoría sobre la causalidad, según la cual las personas no perciben relaciones necesarias entre los hechos, sino que aprenden a esperar determinados resultados porque los observan repetirse una y otra vez.

Sus ideas marcaron profundamente a pensadores posteriores, entre ellos Immanuel Kant, y continúan siendo una referencia para disciplinas como la filosofía, la psicología y las ciencias cognitivas, interesadas en comprender cómo las personas piensan, sienten y toman decisiones.

Con base en La Nación/GDA