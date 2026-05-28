Gabriel Rolón cuestionó la idea de atraer deseos y habló sobre la importancia de actuar
El psicoanalista y escritor reflexionó sobre el deseo y sostuvo que no alcanza con esperar que las cosas lleguen: para concretarlas, hay que moverse y tomar decisiones.
El escritor y psicoanalista Gabriel Rolón volvió a generar repercusión con una reflexión sobre el deseo y la manera en que las personas se vinculan con aquello que anhelan. Durante una intervención en un programa radial, planteó una mirada crítica sobre una idea muy instalada en los discursos de motivación y crecimiento personal: la creencia de que el deseo, por sí solo, atrae aquello que se quiere conseguir.
Según explicó, el deseo no funciona como una fuerza mágica capaz de hacer aparecer situaciones o personas, sino como un impulso que lleva a actuar. En ese sentido, sostuvo que lo importante es dar pasos concretos en dirección a lo que cada uno busca.
El deseo como motor de acción
Durante la conversación, Rolón señaló que muchas veces las personas quedan esperando que las oportunidades lleguen solas, cuando en realidad el deseo debería transformarse en movimiento. Para ejemplificarlo, habló de los vínculos afectivos y de la necesidad de expresar lo que uno siente.
En ese contexto, explicó que si alguien desea estar con otra persona, lo importante es animarse a acercarse, manifestar ese interés e intentarlo, entendiendo que después la respuesta dependerá del otro.
La misma lógica aplicada al trabajo
El psicoanalista trasladó luego esa idea al plano laboral y sostuvo que los proyectos también requieren iniciativa y preparación. Como ejemplo, mencionó que cuando alguien quiere acceder a un empleo no alcanza con desearlo: es necesario capacitarse, presentarse y generar oportunidades.
Para Rolón, el deseo tiene valor en tanto impulsa a las personas a ir detrás de aquello que quieren, pero el resultado final no depende únicamente de la voluntad individual. Su reflexión cerró con una idea clara: lo propio de cada persona es el deseo y también el esfuerzo por intentar alcanzarlo.
En base a La Nación/GDA
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