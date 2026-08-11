Estrategias para manejar la ira: por qué tomarse un momento antes de hablar evita conflictos, según la psicología

Frente a una crítica, un comentario hiriente o una provocación, la reacción más inmediata suele ser responder en el momento. Sin embargo, tomarse unos segundos antes de hablar puede ser una estrategia mucho más efectiva para manejar las emociones y evitar respuestas impulsivas.

La psicología relaciona esta capacidad con el autocontrol, una habilidad que permite regular los impulsos y decidir cómo actuar frente a situaciones que generan enojo, frustración o malestar.

El psicólogo Jonathan García-Allen explica que el autocontrol consiste en ejercer cierto dominio sobre los impulsos y las fuentes de motivación. Quienes desarrollan esta capacidad pueden afrontar mejor situaciones conflictivas y tienen mayores posibilidades de construir vínculos saludables.

Por el contrario, cuando una persona tiene dificultades para regular sus impulsos, puede quedar más expuesta a comportamientos autodestructivos, adicciones o dinámicas conflictivas en sus relaciones, señala el especialista.

Mujer dibuja cara triste y cara feliz. Foto: Freepik.

Por eso, antes de responder a una provocación, una alternativa sencilla consiste en hacer una pausa. No se trata de ignorar lo ocurrido ni de fingir que el comentario no produjo ninguna emoción, sino de generar un pequeño espacio entre lo que se siente y la respuesta que se elige dar.

Algunas investigaciones vinculadas con la psicología han estudiado los efectos de realizar una pausa breve frente a una situación emocionalmente intensa. Un intervalo de aproximadamente 10 a 20 segundos puede favorecer la participación de la corteza prefrontal, una región cerebral involucrada en procesos como la toma de decisiones y el control de impulsos.

Con la práctica, este mecanismo puede convertirse en una herramienta para responder de manera más consciente en lugar de reaccionar automáticamente. Una forma sencilla de aplicarlo consiste en:



Esperar unos segundos antes de contestar.

Respirar profundamente varias veces.

Identificar qué emoción provocó el comentario.

Pensar qué se quiere conseguir con la respuesta.

Elegir las palabras antes de hablar.

Foto: Commons.

¿Una respuesta tranquila siempre significa autocontrol? No necesariamente. Los especialistas también advierten que una reacción excesivamente demorada puede esconder otras dificultades. En algunos casos, una persona puede intentar controlar tanto lo que siente que termina desconectándose de la emoción o evitando expresar lo que realmente le ocurre.

Por eso, regular las emociones no significa reprimirlas. La capacidad de autocontrol también implica reconocer el enojo, la tristeza o la frustración y encontrar una manera adecuada de expresarlas.

¿Quedarse en silencio es la mejor opción? Tampoco siempre. Guardar silencio durante unos segundos puede evitar que una discusión escale cuando las emociones están demasiado intensas. Pero una vez recuperada la calma, puede ser necesario expresar el desacuerdo, marcar un límite, pedir respeto o incluso alejarse de una situación.

La respuesta más saludable dependerá de las circunstancias. Frente a una provocación, hacer una pausa puede ayudar a recuperar el control, pero eso no significa aceptar cualquier comportamiento ni renunciar a defender los propios límites.

Con base en El Comercio/GDA