¿Tenés sueños recurrentes? Qué significa soñar con la misma persona varias veces, según la psicología

Hay personas que apenas despiertan olvidan por completo lo que soñaron. Otras, en cambio, recuerdan cada detalle, incluso los rostros que aparecieron durante la noche. Entre los sueños más frecuentes se encuentra uno que suele despertar curiosidad: ver una y otra vez a la misma persona, incluso si hace tiempo que ya no forma parte de la propia vida.

Aunque muchas creencias populares sostienen que estos sueños significan que alguien está pensando en nosotros, la psicología ofrece una explicación muy diferente.

Los especialistas coinciden en que los sueños no deben interpretarse de manera literal. No representan premoniciones ni mensajes ocultos, sino una forma en que el cerebro procesa emociones, recuerdos y experiencias.

Cuando una misma persona aparece de forma repetida, suele indicar que la mente mantiene activo algún recuerdo o una emoción vinculada con ese vínculo. Puede tratarse de una expareja, un familiar, un amigo o cualquier persona que haya tenido un significado importante en algún momento.

Esto no implica que esa persona esté pensando en quien sueña ni que exista algún tipo de conexión especial. Más bien, refleja un proceso interno del propio cerebro.

Hombre durmiendo. Foto: Unsplash.

Desde la psicología, los sueños recurrentes pueden aparecer cuando la mente intenta elaborar situaciones que todavía generan algún impacto emocional. También son frecuentes durante períodos de estrés, ansiedad o grandes cambios personales. El cerebro reorganiza experiencias recientes y recuerdos antiguos, utilizando rostros conocidos como una forma de representar determinadas emociones.

Por eso, el verdadero significado del sueño suele estar más relacionado con quien sueña que con la persona que aparece en él. Los especialistas señalan varias razones por las que una misma persona puede repetirse en los sueños:



Procesamiento de recuerdos. Durante el sueño , el cerebro organiza experiencias recientes y recuerdos con una fuerte carga emocional.

, el cerebro organiza experiencias recientes y recuerdos con una fuerte carga emocional. Asuntos pendientes. La persona puede representar una conversación inconclusa, un duelo, un enojo o una situación que aún no terminó de elaborarse.

Valor simbólico. En muchos casos, quien aparece en el sueño simboliza una característica personal, una emoción o un aspecto de uno mismo que aún no ha sido reconocido o integrado.

Estrés o pensamientos repetitivos. Pensar con frecuencia en alguien —ya sea por afecto, preocupación, miedo o conflicto— aumenta las probabilidades de que ese rostro aparezca durante el descanso.

La psicología sostiene que los sueños recurrentes hablan principalmente del mundo interno de quien los experimenta. Más que ofrecer información sobre la otra persona, reflejan la manera en que el cerebro procesa vínculos, emociones y recuerdos que todavía conservan algún significado.

Soñar repetidamente con alguien no suele ser una señal sobre esa persona, sino una oportunidad para comprender mejor aquello que la propia mente aún está intentando elaborar.

Con base en El Comercio/GDA