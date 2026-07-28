Por qué regular la temperatura corporal permite dormir mejor y mejorar el rendimiento

Dormir bien es uno de los pilares fundamentales para cuidar la salud y mantener un buen rendimiento tanto físico como mental. Los especialistas coinciden en que un descanso reparador favorece la concentración, mejora la recuperación del organismo y permite afrontar las actividades cotidianas con más energía. Sin embargo, más allá de la cantidad de horas de sueño, un experto aseguró que la calidad del descanso también depende de cómo dormimos y de los hábitos que adoptamos antes de acostarnos.

Marcos Vázquez, divulgador de salud y especialista en longevidad, habló sobre la importancia del descanso nocturno durante una entrevista con Uri Sabat en el pódcast La Fórmula del Éxito. Según explicó, el sueño ocupa un lugar central dentro de la llamada pirámide de la longevidad, y su calidad está determinada principalmente por dos factores: el ritmo circadiano y la temperatura corporal.

De acuerdo con el especialista, el organismo continúa respondiendo a señales naturales que regulan el momento de dormir. "¿Qué pasaba en la sabana africana cuando se ponía el sol? Dos cosas: oscuridad y frío. Esas dos señales son las que indican a nuestro cerebro que llegó el momento de dormir", explicó. Por ese motivo, recomienda crear un ambiente que favorezca el descanso, manteniendo la habitación oscura, silenciosa y ligeramente fresca.

La temperatura corporal, una clave para dormir mejor

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Uno de los consejos de Marcos Vázquez es aprovechar el efecto del sauna durante la tarde. Aunque pueda parecer contradictorio, explicó que esta práctica ayuda al organismo a regular la temperatura corporal, un proceso que favorece el inicio del sueño.

"Para regular la temperatura, el cuerpo envía calor hacia la piel y las extremidades con el objetivo de enfriar los órganos vitales. Después del sauna, comienza a expulsar calor y eso facilita un mejor descanso", señaló.

Los hábitos que ayudan al cerebro a prepararse para dormir

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Además de controlar la temperatura, el especialista destacó la importancia de respetar el ritmo circadiano, el reloj biológico que regula los ciclos de sueño y vigilia.

Para mantener este mecanismo en equilibrio, aconseja aumentar la exposición a la luz natural durante el día y reducir al máximo la luz artificial por la noche.

En ese sentido, advirtió que el uso de pantallas antes de acostarse puede alterar la producción de melatonina, la hormona encargada de facilitar el sueño. Además, destacó que esta sustancia también posee efectos antiinflamatorios y desempeña un papel importante en distintos procesos de protección del organismo.

Qué hacer antes de dormir para descansar mejor

Para conseguir un descanso de calidad, Marcos Vázquez recomienda establecer una rutina nocturna que ayude al cerebro a reconocer que llegó el momento de relajarse y prepararse para dormir.

También hizo hincapié en la importancia de la alimentación durante la noche. En ese sentido, aconseja realizar cenas livianas y dejar pasar entre dos y tres horas antes de acostarse, para evitar que la digestión interfiera con los procesos fisiológicos que favorecen un sueño reparador.

Según el especialista, pequeños cambios en los hábitos cotidianos —como respetar el ritmo circadiano, limitar el uso de pantallas, controlar la temperatura del dormitorio y evitar las comidas abundantes antes de dormir— pueden mejorar significativamente la calidad del sueño, con beneficios directos para la salud, la longevidad y el bienestar general.

