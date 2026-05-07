Estar soltero entre los 40 y 50 años puede fortalecer la independencia emocional, según un estudio

Una investigación reciente propone una mirada diferente sobre la soltería en la adultez media. Lejos de vincularse únicamente con la soledad, puede convertirse en una etapa de consolidación de recursos emocionales y mayor autonomía personal.

Según informó TN, a partir de un estudio publicado en la revista Personal Relationships, las personas solteras de entre 40 y 50 años tienden a desarrollar independencia afectiva. Esta capacidad les permite sostener su bienestar sin depender de una pareja como principal fuente de apoyo.

El informe señala que este proceso no es inmediato, sino que se construye con el tiempo. A medida que avanza la vida adulta, muchas personas fortalecen habilidades como la organización de su rutina, la resolución de problemas y la toma de decisiones de manera autónoma.

La investigación también diferencia entre quienes eligen la soltería y quienes la viven como una imposición. En el primer caso, se registran mayores niveles de satisfacción, vinculados a la valoración de la libertad y la independencia. En cambio, quienes no la eligen suelen presentar mayores niveles de malestar.

mujer mirando la televisión Foto: Archivo

Entre las capacidades que pueden desarrollarse en esta etapa se destacan la autonomía personal, la seguridad para decidir, la independencia emocional y la posibilidad de construir vínculos más allá de la pareja, además de una mayor estabilidad en la vida cotidiana.

El estudio también remarca que la ausencia de pareja no implica necesariamente aislamiento. Muchas personas mantienen redes de apoyo con amigos y familiares, lo que contribuye a su bienestar general.

En este sentido, la soltería entre los 40 y 50 años puede representar una etapa de crecimiento personal, en la que se consolidan recursos propios y se fortalece una vida más autónoma y consciente.

En base a El Tiempo/GDA