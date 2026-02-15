¿Entraste a un cuarto y olvidaste qué ibas a buscar? La ciencia explica por qué no es un problema de memoria

Entrar a una habitación con una idea clara y quedarse en blanco segundos después es una experiencia cotidiana. Ese olvido momentáneo, lejos de ser un despiste sin explicación, responde a un mecanismo cerebral estudiado por la psicología cognitiva. La ciencia lo denomina efecto umbral o “efecto de la puerta”, y explica por qué el simple cruce de un espacio puede alterar lo que estábamos por hacer o decir.

Este fenómeno no está asociado a un problema de memoria ni es señal de deterioro cognitivo. Por el contrario, revela cómo el cerebro organiza la información para funcionar con mayor eficiencia mental en contextos cambiantes.

Cuando el cerebro cambia de “capítulo”

Investigaciones desarrolladas por psicólogos de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, mostraron que atravesar un límite físico —como pasar de una habitación a otra— puede afectar la forma en que se procesa la información inmediata.

La explicación se apoya en la memoria de trabajo, el sistema que permite retener datos por un corto período mientras realizamos una tarea. Esta memoria es limitada y se reorganiza de manera constante. Para no saturarse, el cerebro divide la experiencia en segmentos o “eventos”.

Según la llamada teoría de la segmentación de eventos, cada cambio de entorno funciona como una frontera simbólica. Al cruzar una puerta, la mente interpreta que una situación terminó y otra comenzó. En ese proceso de actualización mental, la información asociada al espacio anterior pierde prioridad y puede quedar momentáneamente fuera de foco.

Mujer con problemas de memoria. Foto: Freepik

El peso del contexto en la memoria

Este interés por el contexto y su influencia en la memoria no es nuevo. En la década de 1970, el psicólogo británico Alan Baddeley realizó experimentos con estudiantes que debían memorizar palabras en distintos entornos, dentro y fuera del agua.

Los resultados fueron claros: las personas recordaban mejor cuando el ambiente de recuperación coincidía con el de aprendizaje. Esto reforzó la idea de que la memoria no funciona de manera aislada, sino fuertemente ligada al entorno.

Décadas más tarde, estudios con entornos virtuales confirmaron el efecto umbral: al atravesar el límite entre dos salas digitales, disminuía la capacidad de recordar objetos aprendidos segundos antes. El factor clave no era la distancia recorrida, sino el cambio de escenario.

Hombre triste y preocupado. Foto: Pixabay

Un olvido normal y funcional

Las investigaciones también señalan que el efecto umbral puede intensificarse en situaciones de fatiga, estrés o multitarea, cuando la atención está dividida y la memoria de trabajo se ve más exigida. Aun así, se trata de un proceso habitual y saludable, que afecta tanto a jóvenes como a adultos mayores.

Lejos de ser un fallo, este mecanismo cumple una función adaptativa: al separar experiencias por contextos, el cerebro evita la sobrecarga cognitiva y organiza mejor los recuerdos. El olvido momentáneo no implica que la información se haya perdido, sino que dejó de ser prioritaria frente a las demandas del nuevo entorno.

Entender cómo funciona este proceso permite relativizar esos lapsos cotidianos. No es que la mente “se apague” al cruzar una puerta, sino que reordena sus prioridades. En esa capacidad de ajuste permanente reside, justamente, una de las grandes fortalezas del cerebro humano.

En base a El Tiempo/GDA