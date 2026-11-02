El Síndrome de la Impostora: ¿por qué ocurre y por qué las mujeres parecen experimentarlo con mayor frecuencia?

Hay mujeres que llegan a puestos de liderazgo y siguen sintiendo que no están a la altura. Que acumulan títulos, experiencia y reconocimiento, pero atribuyen sus logros a la suerte. Que reciben un elogio y, en lugar de disfrutarlo, piensan que todavía no hicieron lo suficiente. Que antes de una oportunidad importante se preguntan si realmente están preparadas y temen que, tarde o temprano, alguien descubra que no son tan capaces como parecen.

Desde afuera, sus logros son evidentes. Desde adentro, la sensación es otra: en cualquier momento podrían descubrir que no merecen estar donde están.

A esta experiencia la conocemos como síndrome de la impostora. Y aunque la expresión se popularizó en los últimos años, no se trata de un fenómeno nuevo. En 1978, las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes estudiaron esta vivencia en mujeres con importantes logros académicos y profesionales que, a pesar de las evidencias de su capacidad, no conseguían reconocer sus propios méritos.

Quienes la experimentan suelen atribuir sus éxitos a la suerte, al esfuerzo excesivo o a la ayuda de otras personas, mientras interpretan los errores como una prueba de su supuesta incompetencia. El reconocimiento externo no alcanza para modificar la percepción interna. Es como si cada logro tuviera fecha de vencimiento y fuera necesario demostrar, una y otra vez, que merecen el lugar que ocupan.

¿Por qué ocurre?

No es un síndrome, es un fenómeno. Aunque popularmente hablamos de síndrome del impostor, la comunidad científica suele preferir la expresión fenómeno del impostor. No se encuentra reconocido como un diagnóstico independiente en los principales manuales de clasificación de los trastornos mentales. No es una enfermedad ni una condición clínica por sí misma, sino una experiencia psicológica caracterizada por la dificultad para internalizar los propios logros, el temor a ser descubierta como un fraude y la persistencia de dudas sobre las propias capacidades.

Esta distinción importa: sentirnos impostoras no significa que seamos incapaces, ni que exista necesariamente un problema psicológico. Sin embargo, cuando esa percepción se vuelve persistente, puede alimentar la ansiedad, el perfeccionismo, el agotamiento y la renuncia a oportunidades que deseamos.

Y hay algo más: no aparece exclusivamente en personas inseguras o con poca experiencia. También puede afectar a profesionales competentes, personas exitosas y mujeres que, objetivamente, cuentan con sobradas razones para confiar en sus capacidades.

¿Por qué afecta especialmente a las mujeres?

Un metaanálisis publicado en 2024, que reunió más de 40.000 participantes, encontró que las mujeres presentan, en promedio, mayores niveles de sentimientos de impostura que los hombres. La diferencia existe, aunque no es enorme, y los hombres también pueden experimentar esta vivencia.

Para comprenderla, necesitamos mirar más allá de la personalidad individual y observar los mensajes que recibimos desde la infancia.

Mujer estresada se agarra la cabeza con las manos. Foto: Magnific.

Durante generaciones, a muchas mujeres se les enseñó a ser responsables, agradables, cuidadosas y correctas. A no equivocarse demasiado, a no parecer arrogantes, a no ocupar más espacio del permitido. En determinados contextos, la ambición femenina todavía puede ser interpretada de manera diferente a la masculina: lo que en un hombre se considera seguridad, en una mujer puede juzgarse como soberbia.

A esto se suman las exigencias contradictorias: ser competentes, pero no intimidantes; ambiciosas, pero disponibles; exitosas profesionalmente, pero también responsables de gran parte de las tareas de cuidado. En ciertos ámbitos laborales, además, las mujeres continúan enfrentando estereotipos y modelos de liderazgo en los que no siempre se ven representadas.

Cuando una persona pertenece a un grupo históricamente cuestionado en determinado ámbito, puede sentir que debe demostrar más para recibir el mismo reconocimiento. Cada error adquiere entonces un significado desproporcionado: deja de ser un error individual y se vive como una confirmación de las dudas sobre la propia capacidad.

Esto no significa que todas las mujeres hayan tenido las mismas experiencias ni que el género explique por sí solo el fenómeno. La historia familiar, la autoestima, el perfeccionismo, la cultura organizacional y las experiencias personales también influyen. Pero sí nos invita a preguntarnos cuánto de lo que llamamos inseguridad individual se construye en entornos que nos enseñaron a dudar de nosotras mismas.

Cuando el cerebro confunde una evaluación con una amenaza.

Para entender por qué esa voz crítica puede resultar tan convincente, necesitamos mirar al cerebro.

Somos seres sociales. Durante nuestra evolución, pertenecer a un grupo fue fundamental para sobrevivir. Por eso, las situaciones que amenazan nuestra aceptación, reputación o sentido de pertenencia pueden activar respuestas de estrés muy intensas. Una crítica, una evaluación o la posibilidad de quedar en evidencia no son equivalentes a una amenaza física, pero pueden ser procesadas como situaciones de peligro social.

Ante una exposición importante, el cerebro puede anticipar escenarios negativos, aumentar el estado de alerta y dirigir nuestra atención hacia aquello que podría salir mal. El problema no es que intente protegernos, sino que a veces sobreestima el riesgo.

Si creemos que equivocarnos hará que los demás descubran nuestra supuesta incompetencia, una presentación laboral puede sentirse como un examen sobre nuestro valor personal. No estamos exponiendo solamente una idea: sentimos que nos estamos exponiendo a nosotras mismas.

En ese estado de alerta, tendemos a prestar más atención a las señales de rechazo, a recordar los errores y a minimizar las evidencias favorables. Un comentario crítico puede pesar más que diez reconocimientos. Una dificultad puntual puede convertirse en una conclusión general: «No soy suficientemente buena».

Mujer adulta triste en su sillón. Foto: Canva

Así se construye un círculo difícil de romper. Dudamos de nuestras capacidades, nos sobreexigimos para compensar esa duda y, cuando conseguimos un resultado positivo, atribuimos el éxito al esfuerzo extraordinario. Como no lo interpretamos como una prueba de nuestra competencia, la próxima vez volvemos a empezar desde cero.

El cerebro aprende de la experiencia, pero también aprende de las interpretaciones que hacemos de ella.

La autoestima: el valor que nos damos cuando no estamos demostrando nada.

La autoestima influye en cómo interpretamos nuestros logros y nuestros errores. Cuando el valor personal depende excesivamente del rendimiento, cualquier equivocación amenaza nuestra identidad. Si necesitamos hacerlo todo bien para sentir que somos suficientes, el éxito nunca termina de tranquilizarnos: siempre hay algo más que demostrar.

Una autoestima más estable no implica creer que somos capaces de todo ni ignorar nuestras limitaciones. Significa reconocer nuestras capacidades sin negar nuestras dificultades y comprender que cometer errores no nos convierte en personas menos valiosas.

Tampoco se construye repitiendo afirmaciones positivas frente al espejo si, en el fondo, no encontramos razones para creerlas. Necesitamos aprender a observarnos con mayor justicia, incorporar evidencias que antes descartábamos y dejar de utilizar nuestros momentos de mayor vulnerabilidad como medida de todo lo que somos.

La neuroplasticidad: aprender a contarnos otra historia.

La buena noticia es que nuestras formas de pensar no son inmutables. La neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso para modificarse a partir de la experiencia, el aprendizaje y la práctica. No significa que podamos cambiar cualquier pensamiento de un día para otro, sino que podemos entrenar nuevas maneras de interpretar lo que nos sucede.

Una estrategia sencilla consiste en recuperar la memoria de nuestras propias capacidades. Cuando aparece el pensamiento «no voy a poder», solemos buscar pruebas que lo confirmen. Podemos hacer el ejercicio contrario: recordar otras situaciones en las que tuvimos miedo y, aun así, pudimos resolverlas; momentos en los que aprendimos algo que inicialmente parecía imposible; desafíos que afrontamos sin sentirnos completamente preparadas.

Nuestra historia no está compuesta únicamente por los errores que recordamos con vergüenza. También está hecha de dificultades superadas, decisiones valientes, aprendizajes y recursos que desarrollamos en el camino.

Mujer estresada mientras trabaja frente a su computadora. Foto: Canva.

Hay otras estrategias que pueden ayudarnos:

* Separar los hechos de las interpretaciones. «Cometí un error» es un hecho. «Soy un fraude y todos lo descubrieron» es una interpretación. Aprender a diferenciarlos reduce el poder de los pensamientos automáticos.

* Registrar los logros y reconocer nuestra participación. Anotar resultados, capacidades utilizadas y obstáculos superados permite construir una memoria más equilibrada. No todo fue suerte, ayuda externa o casualidad: también hubo preparación, decisiones y habilidades propias.

* Cambiar la exigencia de perfección por el compromiso con el aprendizaje. No necesitamos sentirnos completamente preparadas para empezar. Podemos aprender mientras hacemos, pedir ayuda y reconocer que la competencia se desarrolla con la práctica.

* Compartir estas experiencias. Hablar con personas de confianza permite descubrir que muchas dudas que vivimos como defectos personales son experiencias compartidas. En ocasiones, escuchar a alguien que admiramos reconocer sus propias inseguridades modifica nuestra percepción de lo que significa ser competente.

* Aprender a hablarnos de otra manera. Cuando la voz crítica dice «no estás a la altura», podemos preguntarnos qué le diríamos a una persona querida en nuestra misma situación. La autocompasión no es conformismo: es tratarnos con respeto mientras seguimos creciendo.

Si estos sentimientos condicionan nuestras decisiones, generan un sufrimiento persistente o nos llevan a renunciar sistemáticamente a oportunidades, la psicoterapia puede ayudarnos a trabajar sobre las creencias, los patrones de autoexigencia y las dificultades asociadas.

Tal vez el objetivo no sea silenciar para siempre a esa impostora que aparece antes de un desafío. Tal vez sea aprender a reconocer su voz sin confundirla con la verdad.

Podemos sentir miedo y ser capaces. Dudar y tener experiencia. Equivocarnos y merecer el lugar que ocupamos.

A veces, el cambio comienza cuando dejamos de preguntarnos si somos lo bastante buenas y empezamos a preguntarnos qué haríamos si no necesitáramos demostrarlo todo el tiempo.

La confianza no siempre llega antes de dar el paso. Muchas veces, se construye después, cuando miramos hacia atrás y descubrimos que pudimos hacerlo, incluso cuando nuestra cabeza insistía en decirnos que no.