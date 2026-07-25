El riesgo de creer que ser feliz es fácil: la advertencia de un educador sobre el origen de las adicciones

El filósofo y pedagogo español José Antonio Marina sostiene que una de las principales causas del aumento de las adicciones en los jóvenes está relacionada con un modelo educativo que les ha transmitido la idea de que la felicidad es un derecho fácil de conseguir.

La reflexión forma parte de su libro La vacuna contra las adicciones, en el que analiza por qué cada vez más adolescentes y jóvenes desarrollan dependencia hacia sustancias o determinados comportamientos, incluso cuando no presentan problemas aparentes.

En distintas entrevistas concedidas a medios españoles, Marina explicó que las adicciones constituyen uno de los grandes desafíos de la sociedad actual porque ponen de manifiesto aspectos profundos del comportamiento humano y de la forma en que las personas enfrentan las dificultades. Según el autor, parte de la explicación se encuentra en el sistema educativo y en los mensajes que reciben las nuevas generaciones sobre el éxito, el bienestar y la manera de afrontar la frustración.

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La felicidad como objetivo único

Marina considera que uno de los principales errores ha sido instalar la idea de que la felicidad es el único objetivo importante de la vida y que alcanzarla debería ser sencillo. A su entender, esa visión choca con la realidad, ya que todas las personas deben aprender a convivir con la frustración, la ansiedad, los problemas y las adversidades.

El filósofo sostiene que, cuando a un niño o adolescente se le hace creer que tiene derecho a obtener todo de forma inmediata, luego resulta difícil aceptar que muchas metas requieren esfuerzo, paciencia y perseverancia. Esa contradicción, explica, puede favorecer la búsqueda constante de gratificación inmediata, un mecanismo que también está presente en muchas adicciones.

Alcohol, tecnología y recompensas inmediatas

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En sus declaraciones, Marina describe a muchos jóvenes como personas que encuentran dificultades para tolerar el malestar y que, en lugar de enfrentarlo, recurren a formas de alivio inmediato como el consumo de alcohol, tranquilizantes o el uso excesivo de la tecnología. Desde su perspectiva, estas conductas responden a una necesidad de obtener recompensas rápidas sin atravesar el proceso de esfuerzo que exige resolver los problemas de fondo.

Otro de los ejes de su análisis es el uso intensivo de la tecnología y las redes sociales. Durante una entrevista en el podcast El Sentido de la Birra, conducido por Ricardo Moya, el filósofo señaló que las herramientas digitales facilitan numerosas tareas cotidianas, pero también pueden reducir el esfuerzo intelectual.

Según explicó, el cerebro humano tiende naturalmente a ahorrar energía y, cuando encuentra una solución inmediata, disminuye su disposición a realizar un esfuerzo adicional. Marina también advirtió que las redes sociales capturan principalmente la atención involuntaria, lo que dificulta el desarrollo de la atención voluntaria, una capacidad que considera esencial para dirigir el pensamiento, mantener la concentración y resolver problemas de manera consciente.

La inteligencia como capacidad para resolver problemas

A lo largo de su trayectoria, José Antonio Marina ha defendido una concepción de la inteligencia basada menos en la acumulación de conocimientos y más en la capacidad para resolver problemas. Desde esta perspectiva, sostiene que cada generación enfrenta desafíos diferentes y necesita desarrollar habilidades como la resiliencia, el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la tolerancia a la frustración para responder de manera saludable a las exigencias del mundo actual.

Para el filósofo, fortalecer estas competencias resulta fundamental para prevenir las adicciones, promover una mejor salud mental y preparar a los jóvenes para afrontar las dificultades sin depender de recompensas inmediatas.

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(En base a El Tiempo - GDA)