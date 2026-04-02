El cerebro no distingue entre una amenaza de muerte y un mail desagradable: descubrí cómo reprogramar tu sistema de alerta

The Conversation

Biológicamente, somos prácticamente idénticos a nuestros antepasados de hace 50.000 años. Nuestro sistema de estrés se diseñó para crisis agudas: huir de un depredador o luchar por sobrevivir. Es una explosión de energía pensada para durar minutos.

El problema de la vida moderna es que el “león” ya no es un animal que nos persigue, sino que puede ser un correo desagradable, una hipoteca a 30 años, un problema financiero o una carga laboral que nos desborda cada vez más. El cerebro no distingue entre amenaza física y amenaza psicológica, y mantiene el pie en el acelerador día tras día.

Imagine que tiene una alarma de incendios en casa. Es un dispositivo vital: si hay fuego, suena fuerte, le despierta y le salva la vida. Pero ¿qué pasaría si esa alarma estuviera diseñada para sonar también cada vez que abre la nevera, recibe un correo electrónico o escucha un ruido en la calle? Acabaría viviendo en un estado de estrés constante o, peor aún, arrancaría los cables para no oírla. Ese es, exactamente, el dilema de su cuerpo en el siglo XXI.

Lo que se dispara

Representación del cerebro humano. Foto: Freepik/IA.

Cuando el cerebro detecta peligro, el cuerpo entra en una especie de economía de guerra. Toda la energía se desvía hacia los músculos y el corazón. ¿Y de dónde sale esa energía? De procesos a largo plazo que el cuerpo considera prescindibles: la digestión, la reproducción y el sistema inmunitario.

En condiciones normales, el cortisol (la hormona del estrés) actúa como un potente antiinflamatorio, de modo que el estrés inicialmente reduce nuestras defensas, pero también la inflamación. Sin embargo, cuando el estrés crónico se instala, las células inmunitarias dejan de responder a sus señales.

¿El resultado? Un desequilibrio inmunológico: niveles altos de cortisol, pero un cuerpo en estado de inflamación crónica y alerta permanente, debido a un sistema inmune desregulado.



Puerta a infecciones Cuando el estrés se prolonga, disminuye la capacidad de defensa del organismo. Se reduce la actividad de las células NK (Natural Killer) y de los linfocitos T CD8+ , fundamentales para combatir infecciones. Esto aumenta el riesgo de contagios y favorece la reactivación viral , como ocurre con el herpes .

Cuando el estrés se prolonga, disminuye la capacidad de defensa del organismo. Se reduce la actividad de las y de los , fundamentales para combatir infecciones. Esto aumenta el riesgo de y favorece la , como ocurre con el . Además, el estrés psicológico afecta la memoria inmunológica , reduciendo la producción de anticuerpos incluso tras la vacunación .

afecta la , reduciendo la producción de incluso tras la . Este fenómeno se explica por el desequilibrio entre linfocitos Th1/Th2 : se debilita la inmunidad celular (contra virus) y aumenta la respuesta inflamatoria , favoreciendo enfermedades como la artritis reumatoide , la psoriasis o las enfermedades inflamatorias intestinales .

: se debilita la (contra virus) y aumenta la , favoreciendo enfermedades como la , la o las . Envejecimiento celular El impacto del estrés alcanza incluso al ADN. Los telómeros, estructuras que protegen los cromosomas, se acortan más rápido bajo estrés oxidativo y exceso de cortisol.

Esto acelera el envejecimiento celular y puede sumar hasta diez años de envejecimiento biológico en el sistema inmunitario.

El eje cerebro-intestino

El estrés también afecta directamente al aparato digestivo. La liberación de CRH (hormona liberadora de corticotropina) altera el tránsito intestinal, provocando diarrea, estreñimiento o gases.

Además, modifica la microbiota intestinal, reduciendo la producción de butirato, un ácido graso esencial para la regulación del sistema inmune en el intestino (GALT). Esto puede desencadenar un estado de inflamación sistémica, favoreciendo alergias y enfermedades autoinmunes.

Soluciones de la ciencia

La evidencia científica muestra que es posible modular los efectos del estrés:

Foto: Unsplash.

Dormir bien : el sueño es clave para la recuperación del sistema inmune . Dormir poco reduce la actividad de las células NK.

: el es clave para la . Dormir poco reduce la actividad de las células NK. Atención plena (mindfulness) : reduce la proteína C reactiva y frena el envejecimiento celular .

: reduce la y frena el . Conexión social: disminuye el cortisol y aumenta la oxitocina, mejorando la salud mental y reduciendo la inflamación.

Reunión de amigos. Foto: Freepik.

El cuerpo no falla cuando está bajo estrés: intenta protegernos. La clave para la salud en el mundo moderno es aprender a regular la respuesta al estrés, diferenciando entre una amenaza real y las exigencias cotidianas, y promoviendo hábitos que devuelvan al organismo a un estado de equilibrio.