"El Camino de la Mujer": un ciclo de talleres, conversatorios y un retiro para el reencuentro personal

Escuela de Vida presenta El Camino de la Mujer, una propuesta que se desarrollará entre agosto y noviembre con talleres, conversatorios y un retiro final.

La iniciativa está dirigida a mujeres que desean generar un espacio de pausa y reconexión consigo mismas, más allá de los distintos roles que desempeñan en la vida cotidiana.

La propuesta parte de la idea de que muchas mujeres pasan gran parte de su tiempo sosteniendo, resolviendo, cuidando y respondiendo a las demandas de los demás, hasta preguntarse dónde quedan ellas en medio de esas responsabilidades. Según los organizadores, el objetivo no es promover procesos de cambio, sino crear las condiciones para que cada participante vuelva a habitarse y reconecte con su esencia.

El recorrido está pensado en tres etapas y puede realizarse de forma completa o de manera independiente por módulos.

La primera instancia será el Taller "Dimensión: volver a la esencia femenina", que se realizará el sábado 8 de agosto, de 16 a 21 horas, en La Presencia (Beyrouth 1272, Punta Gorda, Montevideo). Durante cinco horas se abordarán temas como la esencia y la energía femenina, el equilibrio entre lo femenino y lo masculino interior, las potencialidades y los dones de la mujer, el impacto del estrés y las exigencias en la vida cotidiana, la capacidad de recibir y habitar el presente, y la influencia del linaje materno y de las generaciones anteriores.

La segunda etapa estará integrada por tres conversatorios mensuales, cada uno centrado en un aspecto de la experiencia femenina. Los encuentros se realizarán en La Presencia e incluirán prácticas corporales, diálogo consciente, momentos de silencio y dinámicas grupales.

El cronograma contempla:

La salud: 12 de setiembre, de 16 a 19 horas.

La abundancia: 10 de octubre, de 16 a 19 horas.

La alegría: 7 de noviembre, de 16 a 19 horas.

El ciclo culminará con un retiro de cierre que se desarrollará del 27 al 29 de noviembre en El Soñado, en Santa Bernardina, departamento de Durazno. La propuesta estará enfocada en el silencio, la contemplación, el cuerpo, el arte, la danza, el contacto con la naturaleza y la sensualidad, entendida como la capacidad de experimentar la vida a través de los sentidos.

La coordinación está a cargo de Solange Gerona, médica y médica jefe del Programa de Trasplante Hepático en Uruguay. Fundadora de Escuela de Vida, cuenta con más de 20 años de formación espiritual entre Uruguay e India, además de estudios en Oneness University e iniciación como Swamini de Mahavatar Babaji Heritage (Kriya Yoga). La metodología integra ciencia, cuerpo y contemplación con un enfoque adaptado a la realidad local.

Escuela de vida. Foto: difusión

Los cupos son limitados. Se puede obtener más información a través de la página web de Escuela de Vida, su correo electrónico y la cuenta de Instagram.