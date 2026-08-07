“Desde que nació mi bebé ya no tengo ganas”: lactancia, sexualidad y deseo sin culpa

¿Es normal que desde que nació mi bebé ya no tenga ganas de tener relaciones sexuales?, me preguntan en consulta de manera habitual. La respuesta, definitivamente, es que sí, es completamente normal.

Durante los primeros meses de lactancia se producen cambios hormonales, físicos y emocionales que pueden modificar la forma en la que una mujer vive el deseo, la intimidad y el placer. Pero todavía hablamos poco de ello, y ese silencio hace que muchas madres crean que les pasa ‘solo a ellas’.

El deseo también atraviesa el posparto. Durante la lactancia aumentan los niveles de prolactina —la hormona que estimula la producción de leche— y disminuyen los niveles de estrógenos, lo que puede asociarse con menor lubricación vaginal, molestias durante las relaciones sexuales y disminución del deseo sexual.

Sin embargo, las hormonas son solo una parte de la historia: dormir poco, sostener la demanda de un bebé, la recuperación del parto y la enorme carga física y mental que implica la maternidad también influyen en cómo una mujer se encuentra con su sexualidad.

Darle tiempo al cuerpo también es cuidarlo. Vivimos en una sociedad que espera que pocas semanas después del parto una mujer vuelva a sentirse como antes. Pero el cuerpo no funciona con esos tiempos. Si pasamos alrededor de nueve meses gestando una vida, es lógico que la recuperación también necesite tiempo.

Hoy sabemos que el posparto no termina con el alta obstétrica, a las seis semanas. Los estudios de la investigadora Ellie McDonald publicados en la revista BJOG en 2015 dan cuenta de que la recuperación física, hormonal, emocional y sexual puede extenderse durante meses y cada mujer la vive de manera diferente.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud recomienda mantener la lactancia hasta los dos años o más, siempre que madre e hijo así lo deseen.

Madre amamanta a su bebé. Foto: Magnific.

Cuando los pechos cambian de significado

Antes del embarazo, para muchas mujeres los pechos eran una zona profundamente erógena. Durante la lactancia ese mismo cuerpo pasa a cumplir otra función: alimentar, nutrir, calmar y proteger a un bebé.

En consulta escucho con frecuencia frases como: “Ahora siento que mis pechos son para alimentar a mi bebé”, “Ya no me gusta que mi pareja los toque”. Esto no quiere decir que exista un problema en la pareja; simplemente, el significado de esa zona puede cambiar durante esta etapa. Por supuesto, no todas las mujeres lo viven igual y todas las experiencias son válidas.

Algunas madres describen sentir un cosquilleo, una sensación placentera o una respuesta corporal similar a la excitación mientras amamantan. Y esto también puede generar culpa.

La evidencia explica que puede tratarse de una respuesta fisiológica involuntaria. Durante la lactancia se libera oxitocina —la hormona responsable de la eyección de la leche y del vínculo afectivo— que también participa en la respuesta sexual. Además, el pezón posee una gran cantidad de terminaciones nerviosas.

Es importante diferenciar una respuesta corporal automática de un deseo sexual. No significa que exista deseo hacia el bebé, sino una respuesta neurofisiológica que algunas mujeres pueden experimentar.

Otra de las frases que escucho de manera cotidiana es: “Siento que mi cuerpo ya no me pertenece”. Durante meses ese cuerpo estuvo disponible para gestar, luego para parir y después para alimentar, sostener y calmar a un bebé.

Muchas veces no se trata de falta de amor ni de falta de deseo, sino de un cuerpo que necesita volver a sentirse propio. La sexualidad no desaparece con la maternidad: se transforma. Comprender esos cambios, respetar los tiempos de cada mujer y dejar de vivirlos con culpa también es una forma de cuidar la salud sexual.