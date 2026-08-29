Dejar el teclado y volver al papel: la actividad cotidiana que entrena el cerebro y ejercita la memoria

En una rutina cotidiana cada vez más dominada por teclados y pantallas, escribir unas líneas sobre papel supone una actividad diferente para el cerebro. A diferencia de pulsar teclas, escribir a mano obliga a coordinar simultáneamente distintos movimientos y procesos mentales.

El psiquiatra Javier Quintero publicó en su cuenta de Instagram un video en el que explicó que formar las letras sobre el papel implica combinar movimiento, lenguaje, percepción espacial y memoria. Esta coordinación convierte a la escritura manual en una actividad capaz de involucrar diferentes funciones cerebrales.

La diferencia, según explicó el especialista, está en todo lo que una persona debe hacer mientras escribe manualmente. No alcanza con pensar qué se quiere expresar. También es necesario ejecutar los movimientos precisos para formar cada letra, organizar las palabras dentro del espacio disponible y mantener activa la información que se está trasladando al papel.

De esta manera, la escritura a mano pone en funcionamiento áreas relacionadas con el movimiento, el lenguaje y la percepción espacial, además de procesos vinculados con la memoria. La combinación de estas funciones puede favorecer la retención de determinada información y mantener activo el procesamiento mental, aunque esto no significa que escribir a mano por sí solo prevenga el deterioro cognitivo.

Escribir a mano ayuda a fortalecer la memoria Foto: Freepik

Qué cambia entre escribir a mano y utilizar un teclado

Quintero establece una diferencia entre la escritura manual y el uso cotidiano de dispositivos electrónicos. Cuando se escribe sobre papel, cada carácter debe construirse mediante movimientos coordinados de la mano. En cambio, al utilizar un teclado, las palabras pueden producirse con mayor rapidez a partir de una acción que muchas personas realizan de manera casi automática.

Teclado. Foto: Commons.

Por este motivo, el psiquiatra presenta la escritura a mano como una actividad que exige una participación más amplia durante la elaboración del texto.

“Escribir a mano no solamente ayuda a recordar y fijar mejor la información, también entrena tu cerebro", indicó el especialista.

La propuesta no consiste en abandonar las herramientas digitales. Computadoras, tabletas y teléfonos son parte indispensable de la vida cotidiana y ofrecen numerosas ventajas para escribir, organizar información y comunicarse. La idea es, más bien, recuperar el hábito de escribir a mano, una práctica que perdió protagonismo a medida que los dispositivos electrónicos se convirtieron en las principales herramientas para tomar apuntes, redactar mensajes y almacenar información.

Mantener activas las capacidades cognitivas con el paso de los años

Hombre escribe relajado. Foto: Freepik.

El médico también relaciona esta práctica con la importancia de mantener activo el cerebro a medida que pasan los años. El envejecimiento puede estar acompañado por cambios en determinadas capacidades cognitivas, pero el funcionamiento mental no depende únicamente de la edad. Mantenerse activo, aprender y realizar actividades que impliquen diferentes procesos mentales también forma parte de un estilo de vida que favorece la estimulación cognitiva.

Desde esta perspectiva, volver periódicamente al papel representa una actividad sencilla y accesible que permite poner en funcionamiento varias capacidades al mismo tiempo.

La recomendación puede resultar especialmente interesante para quienes prácticamente han abandonado la escritura manual y utilizan exclusivamente dispositivos electrónicos para comunicarse o tomar notas.

Volver al papel como ejercicio cotidiano

“Entrena tu cerebro”, plantea Quintero al proponer recuperar el bolígrafo y el papel como parte de las actividades habituales. Su argumento se basa en que escribir manualmente requiere coordinar diferentes procesos: pensar lo que se quiere comunicar, recordar la información, controlar los movimientos de la mano y organizar visualmente las palabras sobre la hoja.

La escritura a mano no necesita convertirse en una actividad compleja. Tomar apuntes, escribir una lista, llevar un diario, anotar ideas o simplemente redactar unas líneas puede ser una forma sencilla de incorporar nuevamente el papel a una rutina dominada por las pantallas. Más que una competencia entre papel y teclado, se trata de entender que ambas herramientas implican experiencias diferentes. Mientras el teclado facilita la velocidad y la automatización, escribir a mano puede ofrecer una oportunidad para involucrar de manera más activa distintas capacidades cognitivas.