Cuando el miedo condiciona la vida diaria: los tres tipos de fobias más comunes y cómo tratarlas

Sentir miedo es una reacción natural del organismo. Nos ayuda a identificar peligros y a actuar para protegernos. Sin embargo, cuando ese temor aparece frente a situaciones que no representan una amenaza real, es desproporcionado y condiciona la vida cotidiana, puede tratarse de una fobia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 301 millones de personas viven con algún trastorno de ansiedad y las fobias figuran entre los más frecuentes. Se estima que afectan entre el 7 % y el 9 % de la población mundial.

Todos experimentamos ansiedad antes de un examen, una entrevista laboral o al hablar frente a otras personas. Estas respuestas suelen ser transitorias y desaparecen una vez que pasa la situación.

Las fobias, en cambio, implican un miedo intenso, persistente e irracional frente a un objeto, una actividad o un contexto específico. Aunque la persona suele reconocer que el peligro no es real, siente una ansiedad tan intensa que hace todo lo posible por evitar aquello que la desencadena. Con el tiempo, esa evitación puede terminar afectando el trabajo, los estudios, las relaciones sociales y la calidad de vida.

Hombre nervioso sentado en su cama con dolor. Foto: Freepik.

Los especialistas suelen agrupar las fobias en tres grandes categorías.



Agorafobia. Se caracteriza por el miedo a encontrarse en lugares donde escapar o recibir ayuda podría resultar difícil si apareciera una crisis de ansiedad. Quienes la padecen pueden evitar: centros comerciales, transporte público, espacios abiertos. En los casos más severos, la persona puede llegar a restringir considerablemente sus salidas del hogar. Fobia social. Consiste en un temor intenso a situaciones en las que la persona siente que puede ser observada, evaluada o juzgada por los demás. Entre las situaciones que suelen generar ansiedad se encuentran: hablar en público, participar en reuniones y conocer personas nuevas. Fobias específicas. Son miedos muy intensos hacia objetos o situaciones concretas. Algunas de las más frecuentes son: miedo a determinados animales, miedo a las alturas, miedo a la sangre o a las agujas, claustrofobia (espacios cerrados) y aerofobia (volar en avión).

Cuando la persona se enfrenta al estímulo temido pueden aparecer manifestaciones físicas, psicológicas y conductuales. Entre los síntomas físicos son frecuentes: sudoración excesiva, palpitaciones, temblores, sensación de falta de aire, dolor en el pecho, mareos, dolor de cabeza y sequedad de boca. A esto suelen sumarse pensamientos catastróficos e irracionales y una fuerte necesidad de escapar o evitar la situación.

Las fobias no tienen una única causa. Los especialistas señalan que pueden desarrollarse por diferentes motivos. Entre los factores que aumentan el riesgo se encuentran haber vivido una experiencia traumática relacionada con el objeto o la situación temida, haber atravesado un episodio de intenso estrés y observar a familiares u otras personas reaccionar con gran temor frente a determinados estímulos.

Con el tiempo, las fobias pueden favorecer: aislamiento social, pérdida de oportunidades laborales o académicas, síntomas depresivos, y consumo problemático de alcohol u otras sustancias como forma de aliviar la ansiedad. Por eso, los especialistas insisten en la importancia de buscar ayuda antes de que el miedo termine condicionando la vida cotidiana.

Mujer ansiosa. Foto: Freepik.

Actualmente existen tratamientos eficaces para las fobias. Las intervenciones con mayor respaldo científico son:



Terapia cognitivo-conductual. Trabaja sobre la relación entre pensamientos, emociones y conductas, ayudando a identificar y modificar las creencias irracionales que sostienen el miedo.

Terapia de exposición. Consiste en enfrentarse de manera gradual, controlada y segura al estímulo temido. La exposición puede realizarse mediante imágenes, sonidos, videos, realidad virtual o situaciones reales, siempre adaptándose al ritmo de cada paciente.

En algunos casos, cuando la ansiedad es muy intensa, el tratamiento puede complementarse con medicación indicada por un psiquiatra.

Los especialistas recomiendan buscar ayuda profesional cuando el miedo lleva a modificar rutinas, evitar actividades importantes o genera un malestar persistente. También aconsejan no intentar superar una fobia sin acompañamiento, ya que la exposición inadecuada puede aumentar la ansiedad y producir reacciones físicas importantes.

Con base en El Tiempo/GDA