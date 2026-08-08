Correrá 50 km al día por todo Uruguay: la historia de superación tras el nuevo desafío de Santiago Stirling

Para Santiago Stirling quedarse quieto es una opción. Ya corrió 600 kilómetros desde Montevideo hacia Artigas, y 200 kilómetros desde la capital hacia el balneario La Paloma. También hizo una maratón en cada uno de los 19 departamentos del país. Ahora prepara un nuevo desafío y pondrá a prueba su resistencia física y mental: el 1° de octubre, Stirling empezará a correr y recorrerá toda la circunferencia del Uruguay.

Más allá de esa inveterada inquietud, Stirling -que es coach y conferencista de salud y bienestar- pone su cuerpo en movimiento en pos de causas solidarias o de concientización, en particular en lo que hace a salud mental.

El camino. “Correré 38 días consecutivos y recorreré aproximadamente 50 kilómetros todos los días. Comienzo en Montevideo el jueves 1° de octubre, dando inicio el Mes de la salud mental”, contó Stirling acerca de su próximo desafío. Y agregó: “Salgo hacia el oeste, y luego iré subiendo por todo el litoral, como siguiendo el mapa. Después empezaré a bajar por el este hasta Rocha, y de ahí seguiré hasta llegar a Montevideo, el día sábado 7 de noviembre”.

Stirling y su equipo -lo acompañarán dos personas durante toda la travesía- tienen planes de contingencia por cualquier imprevisto que pueda surgir. Todos los que harán el recorrido tienen experiencia en estas lides.

Foto: Gentileza.

Entrenamiento. Correr 50 kilómetros todos los días, durante más de un mes, le exige mucho al cuerpo. Stirling se prepara para este desafío desde hace algo más de un mes, aunque, como cuenta, nunca deja de “prepararse”.

“Empecé a correr más kilómetros entre semana hace aproximadamente un mes, pero vengo entrenando hace muchos años. Empecé con calistenia hace más de nueve y desde hace más de tres he corrido ya bastante. No me tiro a hacer esto sin preparación, por supuesto”, detalló.

Sin embargo, como él mismo añadió, más allá de todo lo que implica prepararse mental y físicamente para estas distancias, su objetivo más importante es llamar la atención sobre los problemas de salud mental que aquejan a muchos uruguayos. Uruguay tiene alarmantes indicadores en ese tema, por ejemplo, en lo que hace a suicidios (nuestro país es el que tiene más suicidios por cada 100.000 habitantes en Sudamérica).

“Esta maratón no es una competencia deportiva, sino que procura ser un punto de partida para generar conversaciones. Este tipo de actividades llaman la atención porque son un poco extremas y ahí, cuando captamos la atención, la idea es aprovechar el momento para hablar sobre la salud mental”, aseguró el corredor.

Foto: Gentileza.

La meta no tiene que ver con llegar a Montevideo luego de haber recorrido tantos kilómetros, sino haber generado conversaciones con personas de distintos puntos del país.

“Pasaremos por capitales departamentales y pueblos donde tal vez no sea tan frecuente llegar con este mensaje de qué es la salud mental, qué son los hábitos saludables y qué podemos hacer para mejorar como sociedad. Más allá de correr, cuando llego a cada pueblo se generan encuentros con la gente y eso es lo más rico. Este es un tema de todos, de nuestra comunidad, y si no nos involucramos llegaremos tarde a cuando pasen cosas”.

—¿Por qué el tema de la salud mental es tan cercano a las iniciativas y desafíos que elige?

—Durante muchos años, más o menos desde mi adolescencia hasta los 24, 25 padecí varios problemas de salud mental. Desde depresiones a diferentes adicciones... Estaba muy perdido en mi cabeza, sin saber qué hacer, en lugares muy oscuros. También tuve momentos de no querer seguir viviendo. Pero logré transformarme, logré hacer ese cambio y después me fui capacitando para seguir creciendo como persona y también para ayudar a otros en sus procesos; no solo de salir de adicciones, sino entender que la salud mental no es solo cuando uno tiene una enfermedad o tiene una adicción o está depresivo, sino que la salud mental es el día a día de cada uno y cómo uno se habla a uno mismo, los vínculos, si es sedentario, si pasa mucho tiempo con la pantalla...

Santiago Stirling.

—¿Cómo lograste superar esos escollos?

—Lo que me motivó fue haber sufrido mucho y entender que si yo hubiera hablado con mi entorno antes, eso me habría ayudado. Creo que el mensaje más importante es que se entienda que hablar sana, que todos atravesamos situaciones difíciles y cuando uno se abre, puede atravesar las situaciones...

