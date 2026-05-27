Cómo las emociones y el paso del tiempo modifican los recuerdos y alteran la memoria

La memoria humana no funciona como un registro exacto de los acontecimientos vividos. Aunque muchas personas creen recordar situaciones con precisión, especialistas en psicología señalan que el cerebro reconstruye constantemente las experiencias, incorporando emociones, interpretaciones y asociaciones que modifican el recuerdo original.

El cerebro almacena las experiencias a través de los sentidos, pero no conserva una copia fiel de lo ocurrido. En cambio, cada vez que una persona recuerda un momento, reorganiza fragmentos de imágenes, emociones y pensamientos para crear una nueva versión de esa experiencia.

Jesús Molero, director de Balance Psicología, explicó al medio español El País que “la memoria humana no es un registro fiel de lo que vimos ni de lo que ocurrió”. El especialista indicó que los recuerdos no quedan guardados de forma estática, sino que se recrean cada vez que vuelven a la mente.

Mujer pensando. Foto: Freepik.

Las emociones tienen un papel central en este proceso. La psicóloga sanitaria Beatriz Martínez sostuvo que dos personas pueden recordar de manera diferente un mismo acontecimiento según cómo lo vivieron emocionalmente. De acuerdo con la especialista, el cerebro prioriza las sensaciones asociadas a la experiencia por encima de algunos detalles concretos.

Martínez ejemplificó esta situación con una cena entre amigos: con el paso del tiempo, pueden olvidarse conversaciones específicas o sabores determinados, mientras permanece la sensación general de bienestar, incomodidad o alegría vinculada al encuentro.

La especialista explicó además que el hipocampo, una región cerebral relacionada con la memoria, se encarga de almacenar información más objetiva, como imágenes, sonidos u olores. Sin embargo, esos detalles pueden deteriorarse con el tiempo, mientras que la carga emocional suele permanecer durante más tiempo.

Mujer nerviosa porque se olvidó de algo. Foto: Freepik.

Otro de los aspectos señalados por los expertos es la formación de falsos recuerdos. Según explicó Martínez, la imaginación puede completar vacíos de información y llevar a que una persona crea recordar situaciones que nunca vivió realmente. Fotografías familiares, relatos repetidos o reconstrucciones mentales frecuentes pueden influir en esta percepción.

Molero agregó que las interferencias externas también alteran la memoria. Conversaciones reiteradas, comentarios ajenos o pensamientos constantes sobre un hecho pueden mezclar elementos reales con otros imaginados, dificultando distinguir entre lo que ocurrió y lo que fue incorporado después.

Investigaciones publicadas en las revistas Frontiers in Psychology y Scientific Reports, de Nature, que relacionan las emociones y distintos sistemas de memoria con la aparición de recuerdos falsos. Los estudios sostienen que una memoria semántica más desarrollada favorece interpretaciones generales, mientras que una memoria episódica fuerte ayuda a conservar detalles específicos de las experiencias.

Los especialistas coinciden además en que los recuerdos son fundamentales en la construcción de la identidad personal. Según Martínez, las personas elaboran narrativas sobre sí mismas a partir de experiencias, emociones y relatos acumulados a lo largo del tiempo.

Molero señaló finalmente que los falsos recuerdos también pueden cumplir una función adaptativa, ya que el cerebro tiende a reorganizar ciertas experiencias para mantener una sensación de coherencia y estabilidad emocional frente a la incertidumbre.

En base a El Tiempo/GDA