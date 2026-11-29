Equivocarse es parte de la vida. Sin embargo, mientras algunas personas se detienen a analizar qué salió mal y cómo corregirlo, otras recurren a expresiones como “soy un desastre”, “soy idiota” o “cómo he podido hacer esto”. Aunque pueden parecer reacciones espontáneas, estas frases no se limitan a señalar una equivocación, sino que trasladan el juicio a la propia identidad.

Por eso, especialistas en psicología aconsejan prestar atención al diálogo interno y evitar las expresiones que alimentan la culpa desde el castigo y la descalificación personal. La psicóloga Patricia Fernández, consultada por el medio español 20minutos, señala que es importante dejar de lado las expresiones que generan una culpa basada en el reproche y el juicio sobre uno mismo.

Este tipo de pensamientos también puede aparecer en el ámbito laboral, cuando una equivocación lleva a cuestionar el propio valor o la aceptación de los demás. Por ejemplo, pensar que después de cometer un error los compañeros dejarán de querer o valorar a la persona.

En esa misma línea, la psicóloga Beatriz Gil Bóveda advierte sobre el efecto de las etiquetas personales. “No diría ‘qué desastre soy’ porque convierte una conducta puntual (el error) en una etiqueta y hace mucho daño”, explicó al medio.

La diferencia radica en que cometer un error no define las capacidades ni el valor de quien lo comete. Cuando la equivocación se convierte en una descalificación personal, la atención deja de centrarse en lo ocurrido y pasa a enfocarse en el reproche, lo que puede dificultar la búsqueda de soluciones.

En lugar de definirse como una persona incapaz o desastrosa, una alternativa es describir el hecho concreto: reconocer que una tarea salió mal, que una decisión no tuvo el resultado esperado o que hubo algo que podría haberse hecho de otra manera. Fernández propone reformular estos pensamientos desde la autocompasión, de modo que el reproche pueda transformarse en una responsabilidad que permita aprender de las equivocaciones.

Chica joven mirándose al espejo. Foto: Freepik.

Gil Bóveda, por su parte, plantea una frase que puede ayudar a cambiar la perspectiva: “Con lo que sabía y podía en ese momento, tomé la decisión que creí mejor. Ahora puedo hacerlo diferente”. Esta mirada permite reconocer que las circunstancias, los conocimientos y las herramientas disponibles pueden cambiar. En lugar de castigarse por una decisión pasada, es posible revisar qué se aprendió y cómo actuar de manera diferente en el futuro.

Reconocer un error, asumir sus consecuencias y buscar la forma de repararlo o corregirlo puede resultar más constructivo que convertirlo en una etiqueta personal. La equivocación deja de ser una condena sobre quién se es y pasa a ser una experiencia sobre la que se puede trabajar.

Con base en El Tiempo/GDA