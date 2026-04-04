Claves para poner límites al hablar con personas narcisistas y recuperar el equilibrio en la conversación

El psicólogo y escritor Bernardo Stamateas explicó cómo reconocer y manejar las conversaciones con personas narcisistas, a partir de sus conductas más frecuentes y de herramientas concretas para sostener el intercambio sin perder el control de la palabra.

Según el especialista, uno de los rasgos centrales de estas personalidades es la tendencia a monopolizar la conversación. Esto se evidencia en interrupciones constantes y en la capacidad de redirigir cualquier tema hacia sí mismos, sin mostrar interés genuino por lo que los demás intentan expresar.

Falta de escucha y control del diálogo

Stamateas señala que las personas con estas características suelen carecer de habilidades de escucha activa. Entre los comportamientos más habituales menciona revisar el celular mientras otro habla, evitar el contacto visual, cruzar los brazos o adoptar una postura de aparente superioridad.

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Cuando el contenido del intercambio no les resulta atractivo, pueden recurrir al silencio, a gestos de desaprobación o incluso retirarse. Estas actitudes, explica, funcionan como mecanismos para generar incomodidad y sostener el control del vínculo.

Quienes interactúan con este tipo de perfil suelen experimentar frustración y desvalorización. “Casi siempre termina sintiendo que le está hablando a la pared”, describe el psicólogo. Con el tiempo, esta dinámica puede llevar a evitar conversaciones profundas o a limitar la comunicación.

Cómo sostener la conversación sin ceder espacio

Frente a este escenario, Stamateas recomienda no entrar en la lógica de control del narcisista ni reducir la propia participación. En cambio, propone mantener una actitud firme y tranquila, observando el comportamiento sin reaccionar de manera impulsiva.

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Entre las herramientas concretas, sugiere apelar a frases claras como “por favor, dejame hablar” o “permitime terminar esta idea y después te escucho”. Estas intervenciones permiten recuperar el espacio sin escalar el conflicto.

El objetivo, concluye, no es competir por la palabra, sino establecer límites que favorezcan un intercambio más equilibrado, en el que ambas partes puedan expresarse y ser escuchadas.

En base a La Nación/GDA