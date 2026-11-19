Los padres aman a sus hijos, pero el amor no es sinónimo de cuidarlos adecuadamente. Se puede cuidar a un niño para prevenir accidentes, procurar que coma y duerma bien o atenderlo cuando está enfermo. Estamos hablando, en estos casos, del cuidado específicamente físico.

Sin embargo, el cuidado también abarca el área psicológica. Cuidar emocionalmente a un hijo implica brindarle un ambiente seguro, predecible y cálido, donde se sienta visto, mirado y validado, y pueda desarrollar su propia identidad. No significa evitarle el sufrimiento, sino acompañarlo a atravesarlo.

Un ambiente familiar seguro supone que el niño sepa que hay un adulto que lo cuidará, lo protegerá y será capaz de sostenerlo emocionalmente. No se trata de solucionarle sus problemas. Que sea predecible significa que los adultos respondan de la misma manera ante determinadas situaciones, y no según su estado anímico.

Mirar y ver

Mirar es más profundo que ver, porque implica intención, atención y voluntad consciente de dirigir los ojos hacia algo, mientras que ver es un acto pasivo y biológico de percibir con la vista. Tu hijo necesita ser mirado por vos.

También es importante validar sus emociones. Esto significa escuchar sus sentimientos sin minimizarlos, juzgarlos ni presionarlo para que se calme. Hay que aceptar que puede sentir rabia, tristeza o miedo, y enseñarle que todas las emociones son válidas.

Foto: Commons.

El punto principal es cómo las expresa. A veces lo hace a través de las palabras o del juego. Lamentablemente, en otras ocasiones puede manifestarlas mediante conductas no adaptativas, como los golpes o las acciones violentas. El padre puede mostrarle distintas maneras adaptativas de expresar sus emociones, tanto las placenteras como las displacenteras.

Presencia. Estar física y emocionalmente significa estar presente, con las antenas abiertas hacia tu hijo. Implica dedicarle tiempo y calidad de tiempo, y demostrarle con palabras y actos que es querido y valioso más allá de sus logros.

La calidad del tiempo consiste, por ejemplo, en llevarlo a la plaza, interactuar con él y cuidarlo. Si estás con el teléfono y no le prestás atención, tu hijo no se sentirá mirado, por más horas que estés a su lado.

Los hijos observan cómo sus padres gestionan los conflictos, tanto entre ellos como con otras personas. Cuidar psicológicamente a un niño también significa mostrarle cómo puede resolver los problemas cotidianos con sus amigos.

Padre con su hija adolescente. Foto: Freepik.

Tolerar la frustración

Los niños de hoy presentan baja tolerancia a la frustración. Esta habilidad psicológica permite afrontar situaciones difíciles, obstáculos o deseos insatisfechos sin perder el control emocional, reaccionar de forma desproporcionada o abandonar inmediatamente las metas.

No significa reprimir el malestar ni resignarse pasivamente, sino poder sostener la incomodidad cuando las cosas no salen como se esperaba, mientras se busca una solución.

Cuando el adulto no tolera la frustración delante de su hijo, el niño aprenderá ese modelo. Un adulto calmo, aunque por dentro se sienta muy tenso, podrá sostenerlo y ayudarlo a aprender a autocontenerse.

Siempre sostenemos que los hijos observan a sus padres. Por eso, es necesario que el adulto a cargo pueda regular sus propias emociones, es decir, que tenga la capacidad de reconocerlas, comprenderlas y modularlas para adaptarse a las situaciones diarias. Si el adulto puede gestionar sus emociones, también podrá ayudar a sus hijos a aceptarlas y gestionarlas.

Familia desayunando pan casero Imagen creada por Chat GPT

Autonomía

Los padres tienen que ayudarlos a desarrollar su autonomía, permitiéndoles equivocarse, tomar pequeñas decisiones y asumir responsabilidades acordes a su edad. Esto fortalece su autoestima y seguridad personal.

El cuidado emocional también necesita espacios tranquilos para conversar sobre lo que los niños piensan o les preocupa, sin temor al castigo o a la burla.

Nadie te enseña a cuidar emocionalmente de tu hijo. Lo positivo es que esta capacidad se puede mejorar o adquirir, según el caso.