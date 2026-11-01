Analía Escalada, la artista uruguaya que impulsa nuevas exposiciones y conecta talentos en Nueva York

La artista uruguaya Analía Escalada continúa desarrollando su carrera artística y curatorial en Nueva York. Luego de presentar Project ∞ en julio, una exposición colectiva realizada en el espacio de Infinite Machine en Long Island City, el pasado 15 de octubre organizó “Mi casa, tu casa”, una nueva propuesta que transformó un apartamento de Williamsburg, Brooklyn, en un espacio de encuentro entre artistas, obras y público.

La muestra reunió a ocho artistas de distintas disciplinas, incluyendo pintura, escultura, fotografía y propuestas vinculadas a la moda. Bajo una mirada centrada en la memoria, la identidad y las conexiones humanas, la exposición propuso una experiencia más íntima y cercana al arte contemporáneo.

La particularidad del proyecto estuvo en su escenario: una casa convertida temporalmente en galería, donde los visitantes pudieron recorrer las obras y conversar directamente con sus creadores, en un ambiente alejado del formato tradicional de exhibición.

“Me interesa crear espacios donde el arte pueda encontrarse con las personas de una manera más natural. No siempre necesitamos una galería convencional para generar una experiencia artística significativa. A veces una casa puede convertirse en el lugar perfecto para conectar artistas, ideas y personas”, explica Escalada.

Exposición “Mi casa, tu casa”

Nuevas exposiciones en Manhattan y Brooklyn

A través de su plataforma Escalada Art, la uruguaya continúa ampliando sus proyectos curatoriales y generando nuevas oportunidades de exhibición para artistas emergentes y establecidos.

Su próxima muestra está prevista para el 19 de noviembre, en colaboración con Fortuna, un espacio ubicado en el East Village de Manhattan. La exposición explorará las personas, emociones, ideas y experiencias que inspiran a los artistas, desde figuras culturales hasta interpretaciones personales sobre el amor, la identidad y la memoria.

En diciembre, Escalada Art llevará adelante una nueva exhibición colectiva en Greenpoint, Brooklyn. El proyecto continuará apostando por la colaboración con espacios independientes y la creación de oportunidades para que artistas de distintas trayectorias puedan presentar y compartir su trabajo con nuevos públicos.

Exposición “Mi casa, tu casa”

Una plataforma para conectar artistas y espacios

Además de desarrollar su propia producción pictórica, Escalada busca consolidar una plataforma que conecte artistas, espacios culturales y comunidades dentro de la escena creativa neoyorquina.

“Una de las cosas que más me entusiasma de estos proyectos es poder abrir puertas para otros artistas. Nueva York está llena de talento, pero encontrar espacios para mostrar el trabajo no siempre es fácil. Mi objetivo es seguir generando esas oportunidades y construir una comunidad alrededor del arte”, señala.

Exposición “Mi casa, tu casa”

Con tres exposiciones colectivas organizadas o previstas durante la segunda mitad de 2026, la artista uruguaya continúa dando forma a una propuesta que combina su práctica artística con la curaduría y la gestión cultural, apostando por nuevas maneras de acercar el arte contemporáneo a la vida cotidiana.