Tai Chi Walking: cómo esta caminata consciente mejora el equilibrio y por qué gana cada vez más adeptos

El Tai Chi Walking es una modalidad de caminata inspirada en los principios del tai chi que, en los últimos años, despertó un creciente interés como una forma suave y accesible de mantenerse activo. A diferencia de caminar de manera convencional, esta práctica pone el foco en movimientos lentos y controlados, coordinados con la respiración y una postura corporal estable.

El interés por esta disciplina también encontró respaldo en la evidencia científica. Un metaanálisis publicado en 2026 en la revista científica Frontiers in Public Health, que reunió ensayos clínicos aleatorizados, concluyó que la práctica del tai chi mejora de forma significativa el equilibrio y contribuye a disminuir el riesgo de caídas en adultos mayores sanos.

Movimientos pausados y respiración coordinada

El Tai Chi Walking se caracteriza por desplazamientos controlados, una distribución consciente del peso corporal y la sincronización entre cada paso y la respiración.

Si bien sus efectos pueden variar de una persona a otra, esta modalidad se asocia con distintos beneficios para la salud.

Entre los principales se destacan:



Mejora el equilibrio y la estabilidad . Los cambios de apoyo realizados de forma lenta y controlada favorecen la coordinación y ayudan a fortalecer la estabilidad corporal.

. Los cambios de apoyo realizados de forma lenta y controlada favorecen la coordinación y ayudan a fortalecer la estabilidad corporal. Favorece una mejor postura y movilidad . La técnica propone mantener la espalda erguida, los hombros relajados y una leve flexión de las rodillas, lo que contribuye a una adecuada alineación del cuerpo.

. La técnica propone mantener la espalda erguida, los hombros relajados y una leve flexión de las rodillas, lo que contribuye a una adecuada alineación del cuerpo. Aporta bienestar físico y mental . La respiración profunda, combinada con movimientos conscientes, estimula la concentración en el momento presente y puede ayudar a reducir el estrés y generar una mayor sensación de calma.

. La respiración profunda, combinada con movimientos conscientes, estimula la concentración en el momento presente y puede ayudar a reducir el estrés y generar una mayor sensación de calma. Es una práctica accesible. Al no requerir equipamiento específico ni implicar un gran esfuerzo físico, puede ser realizada por personas que recién comienzan, adultos mayores o quienes buscan una actividad de bajo impacto.

Caminata Tai Chi Imagen creada por Chat GPT

No reemplaza otros tipos de ejercicio

A pesar de la popularidad que ganó el Tai Chi Walking, los especialistas coinciden en que no sustituye otras formas de actividad física. La recomendación es integrarlo dentro de una rutina que también incluya ejercicios aeróbicos, fortalecimiento muscular y actividades orientadas a mejorar el equilibrio y la flexibilidad.

Una de sus principales ventajas es la sencillez para comenzar. No requiere experiencia previa ni elementos especiales: alcanza con caminar en un lugar seguro, mantener una postura relajada, coordinar la respiración con cada paso y avanzar a un ritmo pausado. Practicado de forma constante, puede convertirse en un hábito que contribuya al bienestar físico y mental.

En base a El Tiempo/GDA