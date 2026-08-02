Sentadillas: el error que puede impedir activar el glúteo y aumentar el riesgo de lesiones

Las sentadillas son uno de los ejercicios más completos para fortalecer el tren inferior. Además de mejorar la fuerza de las piernas, favorecen el equilibrio, contribuyen a la salud ósea, reducen el riesgo de lesiones y facilitan la movilidad, siempre que se realicen con una técnica adecuada, según el sitio especializado Healthline.

Uno de los errores más frecuentes durante este ejercicio es no activar correctamente el glúteo medio, un músculo clave para la estabilidad, la postura y el movimiento de la cadera. De acuerdo con Healthline, este músculo ayuda a mantener el equilibrio, protege las articulaciones y favorece una correcta alineación del cuerpo durante la actividad física.

La función del glúteo medio es estabilizar la pelvis durante el movimiento y permitir la abducción de la cadera. Según la Mayo Clinic, también trabaja en conjunto con la musculatura del abdomen y la espalda. Cuando no se activa de forma adecuada, aumenta el riesgo de lesiones musculares y articulares y puede comenzar a debilitarse con el tiempo.

Adultos haciendo sentadillas. Foto: Freepik.

Señales de que el glúteo medio no se está activando correctamente

La Mayo Clinic identifica algunos síntomas que pueden indicar una pérdida de fuerza o una activación insuficiente de este músculo:

- Dolor lumbar recurrente.

- Sensación de inestabilidad al caminar.

- Rodillas que se desplazan hacia adentro durante una sentadilla.

- Dolor en la parte lateral de la cadera.

- Dificultad para mantener el equilibrio sobre una sola pierna.

La institución señala que estas alteraciones no solo pueden afectar el rendimiento durante el ejercicio, sino también dificultar actividades cotidianas como permanecer de pie o caminar durante períodos prolongados.

Los beneficios de fortalecer el glúteo medio

Trabajar este músculo aporta beneficios tanto a personas sedentarias como a adultos mayores y deportistas. Entre ellos se destacan:

- Mayor estabilidad al caminar y correr.

- Mejor equilibrio.

- Menor riesgo de lesiones en las rodillas.

- Disminución de la sobrecarga sobre la cadera.

- Reducción de molestias lumbares relacionadas con alteraciones mecánicas.

- Mejor desempeño en deportes que requieren cambios rápidos de dirección.

Sentadillas. Foto: Pexels.

En la misma línea, la fisioterapeuta Amy Koch, de Methodist Physicians Clinic, explica que unos glúteos fuertes son fundamentales para mantener una correcta alineación de la pelvis, mejorar la propulsión al caminar y correr, facilitar el equilibrio sobre una sola pierna y ayudar a proteger tanto la zona lumbar como las rodillas durante actividades que implican levantar peso o realizar movimientos repetitivos.

En base a El Tiempo/GDA