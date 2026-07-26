Por qué los "bocaditos de ejercicio" ayudan a combatir los efectos del sedentarismo laboral

Durante años, cuidar la salud física se asociaba casi exclusivamente con ir al gimnasio y realizar una sesión intensa de ejercicio. Sin embargo, hoy la evidencia científica demuestra que eso no alcanza. Una persona puede correr cinco kilómetros por la mañana, pero si luego pasa nueve horas sentada, los efectos del sedentarismo seguirán afectando su organismo. Diversos estudios científicos muestran que realizar entre dos y tres minutos de actividad física de alta intensidad, distribuidos a lo largo del día, ayuda a prevenir enfermedades y mejora el bienestar.

La estrategia, conocida como "bocaditos de ejercicio" o microdosis de ejercicio, fue desarrollada por investigadores de la Universidad McMaster, en Canadá, y difundida posteriormente por científicos de la Universidad Columbia, en Estados Unidos. La propuesta consiste en incorporar breves períodos de actividad física intensa durante la jornada para romper los largos intervalos de inactividad.

La ventaja es que no requiere cambiarse de ropa, utilizar equipamiento ni interrumpir la rutina diaria. El objetivo es elevar rápidamente la frecuencia cardíaca durante unos minutos y luego retomar las actividades habituales. Aunque parezca una intervención mínima, la evidencia científica indica que estos estímulos tienen un impacto significativo sobre la salud.

Imagen: Easy Peasy AI.

Según el médico Ramiro Heredia, realizar ejercicio físico de manera regular no elimina por completo los efectos perjudiciales de permanecer muchas horas sentado. De allí surge el concepto de sedentario activo, que describe a las personas que cumplen con las recomendaciones de actividad física, pero pasan gran parte del día inmóviles. Este patrón se ha vinculado con un mayor riesgo de diversos problemas de salud.

El especialista explica que, al permanecer sentado durante períodos prolongados, disminuye la actividad de los grandes músculos de las piernas y los glúteos. Esto reduce el consumo de glucosa, disminuye el gasto energético y favorece una menor sensibilidad a la insulina, factores estrechamente relacionados con el metabolismo y el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas.

"Desde el punto de vista biológico, no existe una gran diferencia entre permanecer sentado ocho horas seguidas o pasar la mayor parte del día acostado. En ambos casos desaparecen miles de pequeñas contracciones musculares que ayudan a regular el metabolismo. Por eso, actualmente, el ejercicio físico regular y las pausas para interrumpir el sedentarismo se consideran objetivos complementarios para mantener una vida saludable", sostiene Heredia.

Los beneficios de las microdosis de ejercicio no se limitan al corazón. Uno de sus efectos más inmediatos aparece en el control del metabolismo de la glucosa. Cuando un músculo realiza una contracción intensa, aumenta bruscamente su demanda de energía. Para satisfacerla, las fibras musculares absorben glucosa en sangre de manera más eficiente, incluso sin depender completamente de la insulina. En consecuencia, durante esos pocos minutos el músculo actúa como un gran consumidor de glucosa, favoreciendo el control glucémico.

A nivel cardiovascular, el mecanismo también genera beneficios. La frecuencia cardíaca aumenta rápidamente, se incrementa el flujo sanguíneo y las arterias reciben un estímulo conocido como estrés de cizallamiento, que favorece la liberación de óxido nítrico, una molécula esencial para mantener la salud vascular. Repetidos varias veces al día, estos estímulos pueden mejorar el control glucémico, la función vascular y la capacidad cardiorrespiratoria.

Foto: Commons.

Cómo incorporar los bocaditos de ejercicio

La intensidad del ejercicio es el aspecto más importante. No existe una frecuencia cardíaca ideal para todas las personas, ya que depende de la edad, la condición física y la presencia de enfermedades previas. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones recomienda realizar esfuerzos de intensidad moderada a vigorosa, hasta el punto en que la respiración se vuelva claramente exigente.

Para quienes no utilizan relojes inteligentes o monitores cardíacos, una referencia práctica es la llamada prueba del habla: si durante el ejercicio es posible mantener una conversación con facilidad, la intensidad es baja; si solo se pueden pronunciar algunas palabras antes de tomar aire, el esfuerzo ya es vigoroso. Entre todas las alternativas, subir escaleras rápidamente durante uno o dos minutos es uno de los ejemplos más estudiados y también uno de los más fáciles de incorporar a la rutina.

Para Fernando Palavecino, profesor de educación física especializado en alto rendimiento, el movimiento no debería limitarse a un momento específico del día. Mientras el entrenamiento planificado mejora la condición física, las pausas activas ayudan a reducir el tiempo acumulado de sedentarismo.

En el ámbito laboral, una estrategia eficaz consiste en realizar una pausa activa cada 60 a 90 minutos para recordar al cuerpo que necesita moverse con frecuencia. "No se trata de reemplazar el gimnasio, el entrenamiento de fuerza o las sesiones de ejercicio, sino de sumar movimiento donde antes había inactividad. La mejor actividad física es aquella que puede mantenerse a largo plazo. Estas pequeñas pausas son una herramienta sencilla para transformar un día sedentario en uno mucho más activo", afirma Palavecino.

Anciano sube escaleras. Foto: Freepik.

Entre las opciones más recomendadas para incorporar movimiento durante la jornada se encuentran:



Evitar el ascensor y subir escaleras a un ritmo rápido durante uno a tres minutos.

a un ritmo rápido durante uno a tres minutos. Hacer sentadillas entre tareas o llamadas.

entre tareas o llamadas. Realizar flexiones de brazos utilizando una pared o una mesa como apoyo.

utilizando una pared o una mesa como apoyo. Dar caminatas rápidas de cinco minutos después de las comidas.

de cinco minutos después de las comidas. Elevar los talones para trabajar las pantorrillas mientras se espera una reunión o se toma un café.

Incorporar ejercicios de movilidad para el cuello, los brazos y el tronco.

para el cuello, los brazos y el tronco. Caminar mientras se habla por teléfono.

Realizar estiramientos breves de unos 20 segundos por grupo muscular.

Las microdosis de ejercicio no sustituyen el entrenamiento de fuerza ni las rutinas de ejercicio de resistencia, pero representan una estrategia sencilla, gratuita y accesible para combatir el sedentarismo, mantenerse físicamente activo y mejorar la salud a largo plazo.