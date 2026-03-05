Me duelen músculos que no sabía que tenía: cómo aliviar en casa el dolor muscular al retomar el entrenamiento

Volver al gimnasio después de semanas —o meses— de pausa suele traer entusiasmo… y al día siguiente, una realidad inevitable: piernas duras, brazos que pesan y hasta el simple gesto de sentarse que se vuelve una hazaña. Ese dolor muscular tardío, conocido como agujetas, es una respuesta normal del cuerpo ante un estímulo nuevo o más intenso.

El fenómeno tiene nombre técnico: DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness). Se produce entre 24 y 72 horas después del entrenamiento y está asociado a microlesiones en las fibras musculares, especialmente cuando se retoma la actividad o se incrementa la carga.

El entrenador personal y referente del fitness funcional Joe Wicks suele explicarlo con claridad en sus contenidos: “El dolor no significa que hiciste algo mal, significa que tu cuerpo está adaptándose”. La clave no es evitarlo a toda costa, sino aprender a gestionarlo para no abandonar en la primera semana.

Movimiento suave: la mejor medicina

Aunque la tentación sea quedarse quieto, el reposo absoluto no es la mejor estrategia. Caminar, hacer movilidad articular o una sesión ligera de bicicleta estática ayuda a aumentar el flujo sanguíneo y acelera la recuperación.

Unos 20 a 30 minutos de actividad suave pueden disminuir la sensación de rigidez. El objetivo no es volver a exigir al músculo, sino “despertarlo” sin sobrecargarlo.

Mujer desmotivada en el gimnasio. Foto: Freepik.

Estiramientos y movilidad consciente

Dedicar 10 o 15 minutos a estirar los grupos musculares trabajados puede aliviar la tensión acumulada. No se trata de rebotes ni posturas extremas, sino de elongaciones sostenidas, acompañadas de respiración profunda.

El trabajo de movilidad —movimientos controlados que recorren el rango articular— también ayuda a reducir la sensación de “músculo acortado” que suele aparecer tras entrenamientos intensos.

Frío o calor: cuándo usar cada uno

El frío es útil en las primeras horas si hay inflamación marcada. Una ducha fría o aplicar compresas durante 10 a 15 minutos puede disminuir la sensación de hinchazón.

El calor, en cambio, es más efectivo cuando predomina la rigidez. Una ducha tibia o una bolsa térmica favorecen la relajación muscular y mejoran la circulación.

Escuchar al cuerpo es fundamental: si el músculo está sensible al tacto e inflamado, conviene frío; si está rígido y tenso, el calor suele resultar más reconfortante.

Alimentación e hidratación: aliados silenciosos

La recuperación no ocurre solo en el músculo, también en la cocina. Consumir proteínas de calidad —huevos, legumbres, carnes magras— contribuye a la reparación de fibras musculares. Los hidratos complejos, como arroz o papa, reponen energía.

La hidratación es otro punto clave. El agua facilita el transporte de nutrientes y ayuda a eliminar subproductos metabólicos generados durante el ejercicio.

Mujer recostada en la pared del gimnasio Foto: Freepik

Dormir: el verdadero gimnasio invisible

Gran parte de la regeneración muscular ocurre durante el sueño profundo. Dormir entre siete y nueve horas favorece la liberación de hormona de crecimiento y optimiza la recuperación. Saltarse el descanso puede prolongar el dolor y aumentar el riesgo de lesión.

Lo que conviene evitar

Forzar el mismo grupo muscular con alta intensidad cuando todavía duele puede retrasar la recuperación. Tampoco es recomendable recurrir de forma sistemática a analgésicos sin indicación médica: el dolor leve a moderado es parte del proceso de adaptación.

La buena noticia es que el cuerpo aprende rápido. A medida que se sostiene la rutina, las agujetas disminuyen en intensidad y duración. Persistir —con criterio y escucha corporal— es la mejor estrategia.

Retomar el gimnasio implica atravesar ese pequeño peaje muscular inicial. Con movimiento suave, descanso y hábitos básicos de cuidado, el dolor deja de ser un obstáculo y se convierte en señal de que el cuerpo está volviendo a ponerse en marcha.