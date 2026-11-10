Cómo corregir la joroba de búfalo en la nuca con un sencillo ejercicio de pilates en pared

La presencia de un abultamiento en la base del cuello, habitualmente identificado en el lenguaje cotidiano como "joroba de búfalo", suele ser una consecuencia directa de adoptar malas posturas de forma prolongada. Esta condición no constituye una enfermedad por sí misma, sino que representa una respuesta física ante desalineaciones corporales recurrentes.

De acuerdo con información divulgada por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos a través de su plataforma de salud, este fenómeno se debe al depósito de tejido adiposo en la región posterior del cuello, exactamente entre los omóplatos. Los especialistas señalan que, si bien esta prominencia no implica una patología, resulta aconsejable realizar una consulta médica de control en caso de que la protuberancia surja de forma repentina, genere dolor o aumente su volumen con rapidez.

El hábito de permanecer encorvado durante horas frente a la computadora o al celular, sumado a la falta de un apoyo adecuado para la espalda, promueve el adelantamiento de la cabeza y favorece la formación de esta alteración postural.

Un ejercicio práctico para fortalecer la espalda alta

Ante esta problemática, el osteópata y especialista en pilates Pablo Iglesias sostiene que el origen de esta condición responde a un mecanismo de compensación del propio cuerpo. Para contrarrestar sus efectos, el profesional propone una rutina simple en pared que requiere apenas un minuto de ejecución.

Dolor de cuello Magnific

La secuencia comienza colocándose de pie frente a una pared para luego elevar los talones. A continuación, se deben apoyar los codos firmemente sobre la superficie vertical. Desde esa posición, se procede a descender el tórax de forma pausada, estirando la columna vertebral hasta percibir una sensación de alivio en la zona superior de la espalda.

Según detalla el especialista, la práctica continua de esta maniobra contribuye a estirar la cadena miofascial anterior y los músculos intercostales, al tiempo que optimiza la movilidad y extensión de la región torácica y cervical. El objetivo central de este movimiento es propiciar la apertura del pecho y alinear la parte alta del tronco, impidiendo que la cabeza se proyecte involuntariamente hacia adelante.

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Finalmente, el profesional destaca que al incrementar la extensión en dicha área se reducen significativamente las probabilidades de desarrollar la postura con el cuello adelantado, factor determinante en la consolidación de la joroba en la nuca.

En base a El Tiempo/GDA