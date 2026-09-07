Vermut Session: un encuentro con vermut, música y arte en Montevideo

Una tarde para tomar vermut, comer algo y escuchar música que, a medida que avanza la noche, se transforma también en una propuesta para bailar.

Así se presenta la cuarta edición de Vermut Session, que se realizará el sábado 12 de setiembre en Flex 360, en Eduardo Víctor Haedo 2240, de 18 a 3 horas.

La propuesta nació en 2025 a partir de la idea tres amigos (Martín, Diego y Guillermo) que pensaron en realizar una actividad vinculada al vermut, ya que uno de ellos se dedica a producir la bebida.

Lo que inicialmente iba a ser algo puntual, terminó convirtiéndose en un evento que se repite. Las primeras ediciones se realizaron en la calle, pero luego los organizadores decidieron trasladarse a un espacio cerrado.

La nueva edición mantendrá al vermut como protagonista y sumará música, DJs y propuestas gastronómicas.

Una de las novedades será la incorporación del arte en vivo: cuatro artistas pintarán simultáneamente, cada uno con su atril y lienzo, desde el comienzo del evento.

La idea, explican los organizadores, es ampliar la experiencia para quienes llegan durante la tarde a tomar un vermut y comer algo, además de quienes se quedan hasta la noche.

La entrada será libre y gratuita y la compra de los tickets para el consumo se podrá realizar en el lugar.