Tres cafeterías uruguayas en la lista de The World’s 100 Best Coffee Shops de Latinoamérica

Tres cafeterías uruguayas fueron seleccionadas entre las 100 mejores de Latinoamérica, según el ranking South America’s 100 Best Coffee Shops 2026, recientemente revelado.

La iniciativa, impulsada por The World’s 100 Best Coffee Shops, reconoce a cafeterías de la región y combina la evaluación de inspectores internacionales con la votación del público.

El jurado considera aspectos como la calidad del café, la innovación, la destreza de los baristas, la sostenibilidad y la experiencia del cliente.

En el puesto número 21 de la lista latinoamericana se ubicó Abstrakto, de Punta del Este.

En el 88 quedó FOK, también de Punta del Este, mientras que Casa Berracos, de Montevideo, ocupó el puesto 98.

Abstrakto y Casa Berracos ya habían formado parte del ranking el año pasado. En esta edición se sumó FOK a las cafeterías uruguayas reconocidas.

Desde FOK agradecieron el reconocimiento a través de sus redes sociales: “Gracias por bancar, por venir, por tomar nuestro café y por creer en lo que hacemos. Apoyen a sus baristas, a su cafetería favorita, a su tostador de confianza, apoyen lo local, sea cual sea, hay muchísimo laburo detrás de cada taza”.

La lista completa de las cafeterías Latinoamericanas reconocidas puede verse aquí.