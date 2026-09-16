Tannat para Guillermina: una degustación solidaria con vinos del Viejo y el Nuevo Mundo

Omar Ichuste y Eduardo Lanza abren una vez más sus cavas personales y encuentran botellas realmente atractivas y pocas veces vistas. Está vez se trata de TANNAT del Viejo y el Nuevo Mundo. Son 6 ejemplares: 2 de Madiran, 2 de Salta, 2 nacionales. Es una invitación a disfrutar y comparar la cepa francesa que los uruguayos hemos sabido hacer nuestra. Las cosechas van desde el 2008 al 2023 y solo serán 12 asientos para ocupar

Esta no es una degustación más, también se enmarca en la celebración de los 30 años de Catadores, pero con el plus de que lo recaudado será para colaborar con la recuperación de la joven cocinera uruguaya Guillermina Bauer.

Contamos sobre Guillermina en la nota que llamamos igual que el emprendimiento que supo tener en la Peatonal Sarandí y que cerró sus puertas en la pandemia: Sin pretensiones.

Luego llegó el momento Aquí no se tira, libro revolucionario que Guillermina escribió junto a su madre, Sylvana Cabrera Nahson. Ambas cuentan sus saberes de la cocina y la economía sustentable, donde con consejos sencillos y más de 250 recetas nos enseñaron a dejar de llamar “desperdicios” de alimentos para transformarlos en insumos de deliciosos platos.

Hace unos meses Guille sufrió un paro cardiovascular que ha sorteado gracias a su fuerza interior y la atención médica. Hoy se encuentra en plena recuperación y muchos colegas y amigos de Sylvana han realizado acciones para recaudar fondos y estar presente en este momento. Catadores se suma a esta ronda de colaboraciones y todo lo recaudado de esta degustación, será destinado a los gastos de recuperación de Guillermina.

Lunes 21 de setiembre – 19.00 horas

Hotel Cottage Buceo – Iturriaga 3568

$ 2.950 por persona

Solo 12 lugares

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