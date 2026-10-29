Sabores de Brasil como una antesala del verano: volvió el ciclo Cocina con amigos a José Ignacio

Aunque por momentos todavía parece que el invierno no terminó de irse, el sol de primavera empieza a asomar y el verano ya se siente un poco más cerca.

En José Ignacio, una de las señales de que la temporada se aproxima es el regreso de Cocina con amigos, el ciclo gastronómico que desde 2010 reúne en el parador La Huella a cocineros invitados que comparten su trabajo con el equipo local.

La edición 2026-2027 comenzó el sábado 24 de octubre con una invitada de peso: la brasileña Janaína Torres, al frente de Bar da Dona Onça, en San Pablo, y reconocida por The World’s 50 Best Restaurants como la Mejor Chef Femenina del Mundo en 2024 y la Mejor Chef Femenina de Latinoamérica en 2023.

La propuesta fue una invitación a recorrer algunos sabores característicos de Brasil, con productos locales y platos pensados para compartir. La cena comenzó, como no podía ser de otra manera, con una caipirinha de maracuyá acompañada por torresminhos à brasileira, unos chicharrones de cerdo crocantes, livianos y difíciles de dejar de comer.

Después llegó un tiradito de corvina y butiá, en el que Torres incorporó ingredientes del territorio uruguayo. Fue una manera de tender un puente entre las cocinas y los productos de ambos países, sin perder de vista la identidad de la invitada.

El principal tuvo a la feijoada como protagonista. El plato, uno de los emblemas de la cocina brasileña, llegó en varias partes que ampliaban el recorrido: arroz blanco, verduras de temporada, farofa de cebolla, pickles brasileños de maxixe, abóbora y pimienta biquinho, además de un tartare de banana que, junto con la clásica naranja, aportaba un contrapunto fresco y frutal.

Para el final quedaron los brigadeiros y una pavlova de maracuyá, un cierre dulce que volvió a poner en primer plano uno de los sabores más reconocibles de Brasil.

Más allá del menú, el ciclo Cocina con amigos conserva una idea sin mucha vuelta: que la cocina sea una excusa para reunirse alrededor de la mesa.

En cada edición cambian los invitados, los platos y las influencias, pero se mantiene el espíritu de compartir una comida en un lugar que ya es conocido por su servicio y por una propuesta gastronómica que forma parte de la experiencia. Además, es una forma de anticipar la temporada estival, con encuentros que trasladan a la mesa esa cocina entre amigos que le da nombre al ciclo.

Janaína Torres. Foto: La Huella

Las próximas fechas.

La programación del ciclo continuará el 13 de noviembre con Victoria y Carola Santoro, creadoras de Ti Amo y responsables, junto al chef Emiliano Belardinelli, de Caprichito, un restaurante de Palermo, en Argentina, que combina la cocina italoamericana con el espíritu de los bodegones porteños.

El 4 de diciembre llegará el turno del argentino Javier Rodríguez, del restaurante Papagayo. Ya en plena temporada de verano, el 22 de enero el parador recibirá al equipo madrileño de Charrúa.

El ciclo finalizará el 12 de febrero con la presencia de Tomás Kalika, de Mishiguene, quien llegará desde Buenos Aires para cerrar esta nueva edición.