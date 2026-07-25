Por qué el Camino de Santiago transforma a quienes lo recorren, más allá de llegar a la catedral

Miles, miles de personas llegan a Santiago de Compostela después de recorrer cientos de kilómetros por alguno de los Caminos de Santiago que conducen hasta la tumba del apóstol Santiago. Algunos lo hacen movidos por la fe; otros, por una búsqueda personal; y muchos simplemente atraídos por la historia de una de las peregrinaciones más famosas del mundo. Pero para quienes viven la experiencia como verdaderos peregrinos, el destino es apenas una parte del viaje.

“Visitar la tumba de Santiago remueve mucho”, dice el sacerdote Fernando García de Ritis, quien este año peregrinó por distintos santuarios marianos de España (lugares donde apareció la virgen) y celebró una misa en la Catedral de Santiago de Compostela. Llegar al lugar significó caminar uno de los espacios más relevantes de la tradición cristiana. “Ahí está la tumba de uno de los apóstoles de Jesús y uno de los santuarios más importantes de la cristiandad. Después de Tierra Santa y de Roma, Santiago de Compostela ocupa un lugar central por lo que representa”, repasó.

Fernando García de Ritis.

Foto: Peregrino Travel

El sacerdote recuerda que Santiago fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús, junto con Pedro, Andrés y Juan, y una de las figuras más cercanas a Cristo durante los momentos más significativos de su vida pública. “Cada vez que hay un milagro importante, aparece Santiago junto con Pedro y Juan. Visitar su tumba conecta con los orígenes del cristianismo y, para un creyente, eso resulta profundamente conmovedor.”

Atrás del altar mayor de la Catedral, los peregrinos pueden abrazar la imagen de Santiago. Foto: Commons.

Sin embargo, la experiencia de Compostela no depende únicamente del destino, sino cómo se llega hasta el sitio. “Hay quienes arriban como turistas, incluso como turistas religiosos, pero ser peregrino es otra cosa. Cada peregrino busca una transformación, una respuesta, una experiencia con Dios que es más que caminar una centena de kilómetros. En la medida en que avanzamos hacia el santuario, también hacemos un camino hacia adentro. Es un diálogo muy profundo con Dios, que nos habla fuerte y claro”, detalló.

El sacerdote considera que el verdadero sentido del recorrido no está solamente en arribar a la catedral o contemplar sus piedras centenarias. “No se trata de llegar y tocar piedras como quien frota un talismán. Lo importante es vivir un camino de introspección y de reconciliación”, subrayó.

En ese proceso, remarcó que los sacramentos adquieren un significado especial. “Celebrar la reconciliación y participar de la Eucaristía permiten dejar sobre el altar la mochila que cada uno trae como peregrino. Es presentarle al Señor la propia vida y confiar en que Él, con su misericordia, hará crecer aquello que le ofrecemos”.

Simbolismo e historia La catedral por dentro Más allá de la fe, cada rincón del templo es una invitación a detenerse y vale la pena estudiar qué se verá antes de la visita. “Uno entra a la basílica y se encuentra con Santiago Maestro, ahí ya siente cuánto queda por aprender de su experiencia de Dios”, aseveró Fernando García de Ritis. La imagen convive con otra representación que también resume el espíritu del Camino de Santiago: Santiago Peregrino. Pero hay mucho más. El Pórtico de la Gloria es una parada obligatoria (se hace al final del recorrido, la entrada vale 12 euros). Obra maestra del Maestro Mateo (S. XII), representa la visión del Apocalipsis con más de 200 figuras talladas en piedra. En el centro está Cristo glorioso, rodeado por los cuatro evangelistas y los 24 ancianos del Apocalipsis afinando sus instrumentos. Bajo el altar mayor se encuentra la cripta que alberga los restos de Santiago, destino de peregrinos desde hace más de mil años. Es posible subir una estrecha escalera para abrazar la imagen de Santiago, tradición centenaria que simboliza el final del Camino de Santiago y el encuentro con el apóstol (vale la pena hacer esa fila). Otro de los grandes protagonistas es el Botafumeiro, un enorme incensario de más de 1,5 metros de altura y unos 50 kilos de peso que, suspendido por un sistema de poleas, atraviesa el crucero de la catedral impulsado por ocho “tiraboleiros”. Aunque originalmente servía para purificar el ambiente tras la llegada de los peregrinos, hoy es uno de los momentos más esperados (entra en funcionamiento e celnebraciones especiales). No salga de la catedral sin recorrer las capillas laterales, detenerse unos minutos frente al altar mayor y, visitar las alturas, que ofrecen las mejores vistas del casco histórico de Santiago de Compostela y de las torres que, desde hace siglos, anuncian a peregrinos que han llegado a su destino.



Foto: Silvana Nicola.

Para García de Ritis, haber podido celebrar la misa dentro de la Catedral de Santiago fue una experiencia difícil de describir. “Fue conmovedor. La experiencia de Dios es un tesoro que no puede negarse. Lo único que queda es compartirla para que otros también puedan encontrarse con Cristo resucitado.” Pero también la Catedral fue importante desde mi historia personal”, apuntó quien es descendiente de una familia de raíces gallegas. “Al recorrer la basílica se despertó una dimensión que trascendió mi fe; pensar que mis ancestros estuvieron allí, rezaron en ese lugar, caminaron esas mismas piedras, genera una conexión profunda. Es volver a los afectos más originales”, reflexionó.

Según García de Ritis, Compostela otro motivo de identificación: la historia compartida entre España y América. “Como hispanoamericanos tenemos una conexión fuerte con España. Allí todo resulta familiar: comida, paisajes, relatos de nuestros abuelos, historias que pasaron de generación en generación. Es como llegar a un lugar donde, aunque uno esté lejos de casa, se habla el mismo lenguaje.”

“Peregriné también a Tierra Santa y a Roma”, detalló el sacerdote y aseguró que las tres experiencias dejaron una huella distinta. “Cada una abrió una ventana diferente y me nutrió. Santiago que impactó desde mi identidad como hispanoamericano, como cristiano y como ministro de la Iglesia”.