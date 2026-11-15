La Semana de la Cocina Italiana vuelve a Uruguay con más de 20 restaurantes y actividades especiales

Del 16 al 29 de noviembre se realizará en Uruguay la 11ª edición de la Semana de la Cocina Italiana, que este año tendrá como lema Cocina italiana, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO: territorios y productos de excelencia.

La iniciativa busca difundir la gastronomía italiana como un patrimonio cultural vivo, que expresa la identidad de sus territorios, preserva sus tradiciones y pone en valor el trabajo de sus productores, la calidad de sus ingredientes y la excelencia de sus productos.

El evento es organizado por la Embajada de Italia en Montevideo y el Istituto Italiano di Cultura, en colaboración con la Agencia Italiana de Comercio Exterior (ICE) y la Accademia Italiana della Cucina.

Esta edición tendrá un motivo especial de celebración: en diciembre de 2025, la UNESCO reconoció a la cocina italiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se convirtió así en la primera cocina nacional del mundo en recibir esta distinción.

Como parte de la propuesta, más de 20 restaurantes se sumarán a la semana con menús italianos exclusivos, una oportunidad para acercarse a los sabores y las preparaciones de la tradición mediterránea.

La programación contará además con la participación especial del chef italiano Paolo Gori, sommelier de vinos y aceite y experto en quesos, quien estará presente en distintas actividades dirigidas al público general y a profesionales del sector gastronómico.

Su presentación oficial será el lunes 16 de noviembre, a las 19 horas, en el Istituto Italiano di Cultura. Allí ofrecerá la charla La leggenda della nascita della farinata, el fainá dall’Italia all’Uruguay: un solo impasto mille identità, junto a Fabián Bermúdez, chef y especialista en fainá de Molino Guido. La actividad está abierta a todo público, con inscripción previa.

El martes 17 de noviembre, a las 10 horas, Gori brindará una masterclass en el Instituto Crandon. Compartirá con los estudiantes recetas típicas de la cocina toscana y particularidades de algunas de sus materias primas, como el aclamado tartufo nero.

La agenda continuará el miércoles 18 de noviembre, a las 18 horas, en la Residencia de la Embajada de Italia. Allí se realizará una recepción dedicada al diálogo entre quesos uruguayos e italianos.

Para agendar

Durante la Semana, la Accademia Italiana della Cucina entregará al chef Sergio Puglia un reconocimiento por su trayectoria y su trabajo en favor de la gastronomía italiana.

También se presentará el libro La Casa Towers, residencia de la diplomacia italiana en Montevideo desde 1926, dedicado al valor histórico y artístico de la sede diplomática, que este año cumple cien años como Residencia de la representación italiana.

Otra de las actividades destacadas será la tradicional cena de gala, prevista para el jueves 19 de noviembre, a las 20:30 horas, en el restaurante Arcadia del Radisson Montevideo Victoria Plaza. Junto a la chef del restaurante, Giovanna Mederos, Gori presentará un menú especialmente diseñado para la ocasión. Los tickets estarán disponibles en la web del Radisson.

El viernes 20 de noviembre, a las 9 horas, el chef italiano ofrecerá una masterclass para profesionales en el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU).

Un invitado que comparte las tradiciones de su tierra

El chef italiano Paolo Gori es copropietario de Da Burde, un histórico restaurante familiar de Florencia que atraviesa su cuarta generación, fundado en 1901.

Junto a su hermano Andrea, está al frente del restaurante, que fue distinguido en el ranking Gambero Rosso de las mejores trattorias italianas y recibió el premio Bib Gourmand de la Guía Michelin, que reconoce a establecimientos que ofrecen cocina de alta calidad a precios asequibles.

Paolo Gori. Foto: difusión

Da Burde es un referente de la cocina toscana y un ejemplo de excelencia de la empresa familiar italiana. Tienen recetas transmitidas de generación en generación, el respeto por las técnicas tradicionales y la selección de ingredientes de calidad. Entre sus platos emblemáticos se encuentran el lampredotto y la pappa al pomodoro.