Grand Wine Experience: vinos, gastronomía y música para un encuentro en Punta del Este

Punta del Este comienza, de a poco, a palpitar la temporada de verano. Recién es primavera, y aunque todavía falta para que llegue el calor y el movimiento característico de los meses estivales, hacia fines de setiembre los comentarios sobre la próxima temporada ya empiezan a circular y la agenda de eventos se activa.

En ese contexto, el vino volvió a ocupar un lugar destacado en el balneario. The Grand Hotel, junto con Catadores Uruguay, organizó la primera edición de Grand Wine Experience, un encuentro pensado para disfrutar de los vinos uruguayos y del exterior de una manera diferente.

La propuesta reunió a amantes del vino, con una selección de bodegas y una ambientación especialmente preparada para la ocasión.

El evento se realizó el sábado 19 de setiembre, en el centro de convenciones de The Grand Hotel, una de las locaciones más modernas de Punta del Este, frente a la Playa Brava.

Grand Wine Experience. Foto: The Grand Hotel

Desde Catadores saben que Punta del Este mantiene un vínculo estrecho con el mundo del vino. Como principal balneario del país, cuenta con una oferta gastronómica de relevancia, en la que el vino ocupa un lugar importante.

La relación entre el balneario y el vino también se ha construido a través de los eventos que, durante años, formaron parte de la agenda de la temporada de verano y cada vez más también durante el año. En ese recorrido se inscribe Grand Wine Experience, una iniciativa que se enfocó en reunir a bodegas uruguayas y del mundo en una propuesta centrada en la degustación y el disfrute.

Grand Wine Experience. Foto: The Grand Hotel

Para esta primera edición, las bodegas participantes apostaron por un encuentro más intimista, en el que la calidad tuvo prioridad por encima de la cantidad. La experiencia se desarrolló en un espacio especialmente ambientado y con distintas alternativas para acompañar la degustaciónen todo momento.

Vinos, gastronomía y música.

Uno de los atractivos de la noche fue la zona VIP, donde los asistentes pudieron degustar los íconos de cada bodega presente. El acceso a este sector estuvo limitado a 100 personas, en línea con la apuesta del evento por una experiencia más exclusiva y enfocada en la calidad.

La propuesta gastronómica acompañó el recorrido por los vinos con una variedad de opciones para comer durante la noche. Hubo quesos y fiambres, pequeñas empanadas, hamburguesas y sánguches. También se sirvieron paella y estofado, en una oferta que buscó acompañar los distintos momentos de la degustación.

Grand Wine Experience. Foto: The Grand Hotel

Para el cierre, los invitados pudieron disfrutar de una selección de mini postres y café. De esta manera, la gastronomía estuvo presente durante toda la experiencia, con alternativas dulces y saladas para acompañar las copas.

La música también formó parte de la velada. Un dúo integrado por un músico que tocaba la guitarra y otro que tocaba el violín recorrió el salón interpretando covers de famosas caanciones en vivo. A su vez, un DJ musicalizó durante toda la noche.

Grand Wine Experience. Foto: The Grand Hotel

Con esta primera edición de Grand Wine Experience, The Grand Hotel y Catadores Uruguay propusieron una forma de acercarse al vino que combinó degustación, gastronomía, música y encuentro, en un momento en que Punta del Este comienza a prepararse para una nueva temporada de verano. La promesa quedó hecha: volver con una nueva edición en enero.