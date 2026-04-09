Flores celebra la Fiesta del Guiso Criollo con concursos, música en vivo y sabores tradicionales
El Parque Centenario de Trinidad será sede de la 14ª edición de este clásico el domingo 12 de abril, con propuestas gastronómicas, concursos y espectáculos que celebran la cocina y la identidad local.
La tradición y los sabores locales vuelven a reunirse en Flores con una nueva edición de la Fiesta del Guiso Criollo, un clásico que celebra la cocina y la identidad uruguaya.
El domingo 12 de abril, el Parque Centenario de Trinidad, será escenario de la 14ª edición de este encuentro, que convoca a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada donde la gastronomía es protagonista, pero también lo son la cultura y el espíritu comunitario.
Durante el evento se realizarán concursos de guiso criollo, ambientación y postre tradicional, en una propuesta que pone en valor las recetas y saberes transmitidos de generación en generación.
Además, habrá espectáculos artísticos en vivo y una plaza de comidas con distintas opciones para degustar.
La Fiesta del Guiso Criollo se consolida así como una invitación a compartir, celebrar y reencontrarse alrededor de los sabores más representativos de la cocina local.
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