El fainá celebra su mes con un festival gastronómico y musical en Montevideo

Agosto es el mes del fainá y la celebración tendrá su actividad central el jueves 27, con un festival que reunirá gastronomía, música e historia en el Museo de la Movilidad y las Identidades (MUMI).

El Día del Auténtico Fainá fue declarado de interés nacional por el Poder Ejecutivo y busca homenajear a esta receta milenaria de origen italiano, que llegó a Uruguay hace 111 años de la mano de los hermanos Guido.

La celebración se desarrollará de 17:00 a 01:00 horas, con distintas propuestas gastronómicas que tendrán al fainá como protagonista. Habrá diferentes presentaciones y sabores que buscarán poner en valor la versatilidad de esta preparación.

El festival también contará con entretenimiento musical. Entre las propuestas se encuentran Jazz a la Calle, La Mesa de los Discos, Rueda de Candombe y Hasta el Piso o Nada.

El evento será gratuito y de libre acceso. Las porciones de fainá podrán adquirirse directamente en el lugar y también habrá tickets de degustación a precio bonificado, que permitirán probar las propuestas de los distintos locales participantes.

“Estamos muy felices de poder celebrar un año más esta increíble receta que ya se ha vuelto un clásico de la gastronomía uruguaya. Queremos agradecer a todos quienes nos acompañan año a año durante esta celebración y que nos dan un motivo más para seguir haciéndola”, señaló Fabrizzio Nocelli Mariño, gerente comercial de Molino Guido, durante el lanzamiento oficial del mes del fainá.

Fainá. Foto: Día del auténtico fainá

Por su parte, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, destacó el valor del fainá más allá de lo gastronómico. “Este no es solo un producto gastronómico, sino también una construcción histórica que ha marcado nuestra cultura y nuestra economía, y que debemos promocionar. Además, es algo que nos ha unido con Italia, pero que también nos diferencia de otros países de la región. Por eso, desde el ministerio buscamos resaltarlo y ponerlo en valor”, afirmó.

Un mes dedicado al fainá

Las actividades se extenderán durante todo agosto e incluirán distintos Fainá Tour, organizados junto a Peatonal Tours.

Además, el festival del jueves 27 tendrá un Fainá Tour especial dentro del MUMI. La propuesta incluirá acceso a las degustaciones y un recorrido por la historia del fainá y de Molino Guido.