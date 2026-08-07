Para celebrar el Día del Gato: un encuentro con lectura para hablar sobre bienestar animal

El 8 de agosto es el Día Internacional del Gato y por eso el próximo lunes10 el ciclo Centro te Cuenta realizará una edición especial dedicada al bienestar animal.

La actividad será a las 18 horas, en Cafelino Café & Adoption Center – Centro Educativo (Colonia 894), con entrada libre y gratuita, aunque con cupos limitados.

El encuentro será moderado por Cecilia Camacho y contará con la participación de Esteban Leonis y Alen Machado, quienes conversarán sobre el libro Juana, una gata en casa, un proyecto educativo centrado en el bienestar animal.

La participación es gratuita, pero requiere reserva previa a través de la web de Paseo Centro.

El ciclo Centro te Cuenta, impulsado por Paseo Centro, reúne encuentros mensuales gratuitos que se realizan en distintos espacios de Centro, Ciudad Vieja y Cordón, con el objetivo de destacar el perfil de estos barrios como polos de ocio, recreación y cultura.

La actividad fue declarada de interés por la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Educación y Cultura.