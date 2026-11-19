Carmelo volverá a estar conectado por vía fluvial con Buenos Aires cinco días a la semana. A partir de este jueves 19 de noviembre Colonia Express pondrá en funcionamiento el Carmelo Express, un catamarán con capacidad para 125 pasajeros que realizará el trayecto entre ambas ciudades en aproximadamente dos horas y media.

Con esta novedad se recupera una conexión histórica, al tiempo que se impulsa la actividad turística y económica de una región que durante años tuvo en el público argentino uno de sus principales mercados.

Catamarán de Colonia Express. Foto: Comunicación Sur

El servicio funcionará de jueves a lunes: las salidas desde Buenos Aires serán a las 9 horas, desde la Terminal Fluvial de Colonia Express, en Puerto Madero, mientras que el regreso desde Carmelo está previsto para las 17.30 hs. De esta manera, la propuesta permitirá tanto organizar escapadas de fin de semana como realizar visitas por el día, con varias horas para recorrer la ciudad y sus alrededores.

Catamarán de Colonia Express en Carmelo. Foto: Comunicación Sur

La apuesta tiene un antecedente importante ya que desde el año 2019 Carmelo no cuenta con una conexión fluvial diaria con Buenos Aires. La recuperación de una frecuencia abre nuevas posibilidades para el turismo, los establecimientos hoteleros, las bodegas, los restaurantes y los distintos emprendimientos de la región.

“Lo que queremos es darle nuevamente vida a la zona de Carmelo”, dijo María Marta Owsianik, directora de Marketing de Colonia Express. Según contó, los hoteles de la zona venían reclamando desde hacía tiempo la recuperación de este servicio. La propuesta también apunta a captar visitantes que llegan a Colonia del Sacramento y ofrecerles la posibilidad de conocer otro destino del departamento, así como ampliar las alternativas para los grupos de turistas extranjeros que recorren Uruguay.

La frecuencia de jueves a lunes busca contemplar, además, los fines de semana largos argentinos, que representan una oportunidad para atraer visitantes durante el año.

Un viaje que también forma parte de la experiencia

El recorrido es otro de los aspectos que la empresa busca poner en valor. A diferencia de otras conexiones, el trayecto hacia Carmelo permite contemplar distintos paisajes, desde la costa de Buenos Aires y la zona de San Isidro hasta los canales del Delta, la isla Martín García y el río.

“El paseo empieza cuando sale el barco”, dijo Owsianik: el catamarán cuenta con espacios que permiten salir al exterior durante el viaje y disfrutar del paisaje.

Además, tienen servicio de cafetería y free shop, opciones tanto para compartir algo rico durante el recorrido como para también aprovechar y hacer alguna compra. Otro dato a tener en cuenta es que es pet friendly, admiten mascotas sin costo adicional.

Free Shop en el catamarán de Colonia Express. Foto: Comunicación Sur

La empresa ofrecerá distintas alternativas para quienes quieran conocer Carmelo durante el día, con propuestas que incluyen desde una opción económica con vianda para hacer un picnic hasta visitas a bodegas boutique, degustaciones y paseos guiados. También habrá paquetes con alojamiento para quienes prefieran quedarse.

Una apuesta que busca trascender el transporte

Para Sebastián Planas, gerente de Colonia Express, la recuperación de esta ruta representa una oportunidad de desarrollo que involucra a toda la región. El empresario recordó que la conexión entre Buenos Aires y Carmelo tiene una larga historia, aunque anteriormente el servicio operaba desde la zona de Tigre. La nueva modalidad establece la salida desde Dársena Sur, donde se encuentra la terminal de la compañía.

El proyecto, explicó, forma parte de una estrategia empresarial que busca vincular el transporte con las propuestas turísticas de cada destino. “Nosotros nunca apostamos solo al transporte. Desde el origen, nuestra diferenciación fue buscar la conexión vía el turismo”, afirmó.

En ese sentido, señaló que la llegada de visitantes también puede convertirse en una herramienta para los prestadores locales, que tendrán una nueva vía para comercializar sus hoteles, restaurantes y bodegas. La empresa, por su parte, buscará contribuir a ese proceso mediante acciones de marketing, comercialización y difusión.

Planas también destacó la importancia de la articulación entre el sector público y el privado para desarrollar la infraestructura necesaria.

Colonia Express anunció una inversión de US$ 250.000 durante los primeros seis meses de operación para renovar la terminal fluvial de Carmelo. El proyecto, presentado ante la Administración Nacional de Puertos, prevé ampliar su superficie de 232 a 486 metros cuadrados, incorporar dos dársenas para ómnibus y mejorar los sectores de embarque, Migraciones y Aduana.

Recuperar una conexión histórica

La iniciativa fue recibida con entusiasmo por las autoridades departamentales. El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, destacó el significado que tiene esta conexión para los habitantes de la ciudad.

”Viene de nuestro ADN, viene desde el fondo de nuestra historia”, sostuvo. Para el jerarca, la llegada del barco representa una oportunidad para generar actividad y empleo en una localidad que necesita fortalecer su economía.

Rodríguez subrayó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno y las empresas privadas. “A la gente lo que le importa es que las cosas se hagan”, señaló, y sostuvo que las inversiones privadas deben traducirse en oportunidades laborales para la población.

La conexión con Buenos Aires vuelve así a abrir una puerta para Carmelo, no solamente por la posibilidad de recibir visitantes, sino también por la oportunidad de fortalecer una oferta turística que combina río, naturaleza, patrimonio, hotelería y enoturismo.