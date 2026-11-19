¿Qué vino llevar a una despedida? ¿Qué regalarle a alguien que disfruta del vino? ¿Cómo elegir un espumoso para brindar en las fiestas? Son algunas de las preguntas que Karen Fabregat, sommelier y comunicadora de vinos, recibe cada vez que se acerca diciembre.

Para responderlas, organiza Burbujas, un encuentro pensado para conocer los distintos métodos de elaboración de los espumosos y aprender a reconocer sus características, con herramientas que permitan elegir mejor frente a la góndola.

“De las situaciones más graciosas para mí, pero estresantes para las personas, es la foto el 24 de diciembre al mediodía, en la góndola semivacía del súper, sin saber qué elegir para brindar de noche”, cuenta Fabregat.

La dificultad suele estar en el desconocimiento. “La mayoría no entiende las etiquetas de espumosos, no saben que existen diferentes métodos de elaboración y que eso repercute en el precio, y que palabras como demi sec o brut nature hacen referencia al nivel de dulzor de la bebida”.

Lo primero a tener en cuenta es el presupuesto: cuándo tengo o quiero gastar, dice Fabregat. Luego, a mirar etiquetas: “Las botellas que dicen método champenoise son las que se hacen con el método del champagne, con doble fermentación en botella, que es la forma en que se genera el gas. Suelen ser más caros, pero tienen una burbuja más delicada, son más gastronómicos y ricos en aromas”, explica.

Comprando vinos en supermercado. Foto: Maxi Irrazabal

En cuanto a los métodos charmat, que son los del Prosecco, por ejemplo, detalla que son más económicos porque se elaboran en grandes tanques de acero inoxidable. “Si es para hacer tragos, es conveniente ir por acá y saber que también suelen ser los que vienen más dulces”. Por último, cuenta, están los espumantes con gas agregado, “los frizzantes el clásico Medio y Medio, donde se junta el dulzor y la economía”.

La propuesta para el 25 de noviembre es acercar ese conocimiento de una manera práctica y descontracturada. Los asistentes podrán probar alrededor de 15 botellas de espumosos elaborados mediante distintos métodos y conocer qué distingue a cada uno.

“Mi intención es que puedan tomar decisiones, que entiendan qué les gusta y puedan leer una etiqueta. Quiero darles la mayor cantidad de herramientas posibles para entender este mundo que para mí es fascinante y que la mayoría solo toma en ocasiones especiales, cuando las burbujas se podrían disfrutar todo el año”, agrega Fabregat.

La degustación será a ciegas, aunque no tendrá el carácter de una cata técnica. “Es a ciegas simplemente para poder centrar todos los sentidos —el olfato, la vista y el gusto— en lo que hay en la copa sin sentirnos influenciados por una etiqueta”, señala. Los vinos se degustarán separados por métodos y de a dos. Después se revelarán las botellas y se conversará sobre productores, variedades de uva y procesos de elaboración. Adem,as habrá una propuesta gastronómica con mesa de quesos y diferentes maridajes.

vino uruguayo. Como defensora de la vitivinicultura nacional, Fabregat pondrá el foco en las bodegas uruguayas. “Si bien vamos a probar dos botellas internacionales, las demás son todas selecciones de bodegas en las que creo y conozco, que consumo o recomiendo”, dice.

Burbujas será el cierre presencial de Las Fiestas y El Vino, The Talk, una serie que Fabregat comenzó en Substack, la plataforma en la que escribe sobre su pasión por el vino. Durante los tres domingos anteriores al encuentro se publicaron artículos dedicados a distintas temáticas, que tendrán su cierre en esta actividad presencial.

La propuesta está dirigida tanto a quienes ya disfrutan de los espumosos como a quienes quieren empezar a conocerlos y perder el miedo a elegir.

La cita es el miércoles 25 de noviembre de 19 a 22 horas en Hungry Art (Reconquista 602). Por más información, puede visitarse el Instagram: