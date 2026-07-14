Dormir poco sabotea el metabolismo: el estudio científico que demuestra por qué no basta con dieta y ejercicio

Dormir menos horas de las recomendadas no solo afecta el nivel de energía y el rendimiento diario. También podría favorecer el aumento de peso, incrementar el sedentarismo y alterar la salud metabólica, de acuerdo con una investigación realizada por la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.

El estudio, publicado en la revista científica Annals of Internal Medicine, analizó a 95 adultos que habitualmente dormían entre siete y ocho horas por noche. Los resultados mostraron que reducir el descanso en aproximadamente una hora y media diaria durante seis semanas produjo cambios medibles tanto en el peso corporal como en distintos indicadores metabólicos.

Dormir menos se asoció con un aumento de peso

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Tras seis semanas de restricción del sueño, los participantes registraron un incremento promedio cercano a medio kilo de peso corporal. Además, los investigadores observaron un aumento del sedentarismo. En promedio, las personas permanecieron 17 minutos más inactivas por día, mientras que entre los hombres y las mujeres posmenopáusicas ese tiempo alcanzó casi 30 minutos diarios.

Para evaluar estos cambios, los especialistas utilizaron dispositivos colocados en la muñeca que permitieron monitorear tanto la calidad del sueño como la actividad física. También analizaron variables como el peso, la circunferencia de la cintura, la composición corporal y los niveles en ayunas de hormonas relacionadas con el apetito.

El impacto sobre la salud metabólica

Los autores del estudio señalaron que una menor actividad física puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. En un subgrupo de participantes, las mujeres que redujeron sus horas de sueño presentaron una mayor resistencia a la insulina, un trastorno estrechamente relacionado con el desarrollo de la diabetes tipo 2.

Según los investigadores de la Universidad de Columbia, este efecto fue especialmente evidente en mujeres que ya habían atravesado la menopausia. La investigación también detectó un incremento de células inflamatorias en el corazón de hombres y mujeres con mayor riesgo cardiovascular luego de un período de restricción moderada del sueño.

Dormir poco podría aumentar el riesgo de enfermedades

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Jean-Philippe Chaput, investigador del Hospital Infantil del Este de Ontario, explicó que un aumento de alrededor de medio kilo en seis semanas puede parecer poco significativo.

Sin embargo, advirtió que, cuando la falta de sueño se prolonga durante meses o incluso años, ese incremento de peso podría acumularse y favorecer la aparición de distintos problemas de salud.

El sueño también es clave para prevenir la obesidad

La directora del estudio, Marie-Pierre St-Onge, sostuvo que los resultados refuerzan la evidencia de que dormir poco puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con la obesidad, entre ellas la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. No obstante, aclaró que todavía son necesarias nuevas investigaciones para comprender con mayor precisión los mecanismos biológicos que explican esta relación.

La investigadora destacó que las estrategias para prevenir el aumento de peso no deberían centrarse únicamente en la alimentación saludable y la actividad física. Según explicó, el descanso adecuado también desempeña un papel fundamental en la salud metabólica, por lo que incorporar hábitos de sueño saludables debería formar parte de cualquier estrategia destinada a mejorar la salud y reducir el riesgo de enfermedades a largo plazo. Los hallazgos refuerzan la importancia de dormir las horas recomendadas cada noche, ya que un sueño insuficiente puede influir tanto en el peso corporal como en el metabolismo y la salud cardiovascular.