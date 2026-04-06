¿Cansado los lunes? La ciencia explica por qué dormir de más el domingo está arruinando tu semana

Dormir bien ha dejado de ser una simple cuestión de cumplir con ocho horas de sueño. Según las más recientes investigaciones en higiene del sueño, existe un factor que durante años fue subestimado y que hoy se posiciona como el verdadero pilar del descanso saludable: la regularidad del sueño.

Levantarse a la misma hora todos los días, incluso fines de semana, puede ser una de las estrategias más efectivas para estabilizar el organismo y mejorar la salud mental y la salud física. La especialista Helen Burgess, codirectora del Sleep and Circadian Research Laboratory de la Universidad de Michigan, explica que la hora de despertar actúa como el principal regulador del ritmo circadiano.

Este reloj biológico coordina funciones clave como la temperatura corporal, la alerta mental y la secreción hormonal. La luz natural matutina juega un papel fundamental, ya que al despertar envía una señal directa al organismo para sincronizar estos procesos.

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El impacto del “jet lag social”

El cansancio típico del inicio de la semana tiene una explicación científica. Alterar los horarios de sueño durante el fin de semana genera un desajuste en el reloj biológico, fenómeno conocido como jet lag social o “jet lag del lunes”. Este cambio provoca que el cuerpo experimente una fatiga similar a la de un viaje largo, afectando el rendimiento diario y el bienestar general.

Diversos estudios, como el publicado en Sleep Medicine Reviews, vinculan los horarios irregulares con mayor riesgo de síntomas depresivos, menor calidad de vida y alteraciones metabólicas, incluyendo menor sensibilidad a la insulina. Asimismo, la National Sleep Foundation destaca que la regularidad del sueño es una dimensión esencial de la salud, al mismo nivel que la duración y la continuidad del descanso.

Claves para mejorar el descanso

Imagen generada por inteligencia artificial.

Una de las conclusiones más relevantes es que la hora de despertarse influye más en el organismo que la hora de acostarse. Por eso, los expertos recomiendan evitar “compensar” el sueño durmiendo hasta tarde.

En su lugar, es preferible:



Acostarse más temprano

Mantener un horario de sueño constante

Evitar grandes variaciones entre semana y fines de semana

Si se necesita descanso adicional, lo ideal es que la diferencia con el horario habitual sea mínima para no alterar el ritmo circadiano.

El rol de la luz natural

Para reajustar la rutina, la exposición a la luz natural al despertar es clave. La luz solar actúa como un potente sincronizador del reloj biológico, ayudando a regular los ciclos de vigilia y sueño.

Mantener este hábito de forma constante permite al cuerpo reconocer con mayor precisión cuándo estar activo y cuándo iniciar un descanso reparador.