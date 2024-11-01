Laszlo Erdelyi

Editor jefe en El País Cultural desde 2005, integró su staff en calidad de co-coordinador desde 1990. Colaboró con otros medios nacionales (Jaque) y extranjeros (El Mercurio de Chile, La Jornada y el Universal de México, entre otros). Ha publicado libros en colaboración, o como invitado en recopilaciones, y escrito prólogos. Fue editor general del Museo Virtual de Artes (MUVA) premiado por la Encyclopaedia Britannica como el mejor del mundo. Fue encargado de Prensa de la Embajada de Hungría en Uruguay. Participó, en calidad de editor del Cultural, de conferencias, debates y mesas redondas en el extrnjero sobre periodismo cultural y crítica (México, Colombia, Argentina, España) a lo largo de más de 30 años.