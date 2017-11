Sale al mercado medicina de cannabis

Habemus es el primer medicamento uruguayo basado en can-nabis. La empresa Medicplast recibió el registro del producto en el Ministerio de Salud y ahora comienza la producción del primer lote que, espera, estará en las farmacias en diciembre.

El Epifractan 2%, nombre comercial del nuevo fármaco, es un aceite con 2% de cannabidiol puro. Esta sustancia, más conocida por su sigla CBD, no tiene en esta concentración un efecto psicoactivo, pero sí genera beneficios medicinales. En especial, es indicado para el tratamiento de la epilepsia refractaria, esa en que la persona tiene tal cantidad de convulsiones que no le permite llevar una vida normal.

No hay una estadística fehaciente sobre cuántos uruguayos que padecen esta enfermedad ya consumen extracto de CBD. Se sabe que el Ministerio de Salud ha dado unas 300 autorizaciones para la importación de productos con este componente, previa obtención de una "receta naranja". Se desconoce la magnitud del mercado negro.

Según una encuesta de Monitor Cannabis, solo el 7% de los consumidores de estos productos accede por la vía regulada. La muestra solo incluía a 90 casos.

Con la luz verde que dio el Ministerio, Uruguay se convirtió en el primer país en el mundo en que el producto derivado del cannabis es registrado co-mo medicamento y, por tanto, se podrá acceder al mismo en cualquier farmacia con la sola receta profesional (la común de color blanco).

La importación de un producto similar al Epifractan 2% cuesta unos US$ 250. El laboratorio uruguayo aún no fijó el precio final, pero calculan que "rondará la mitad de precio".

Medicplast ya tiene experiencia en el análisis de productos médicos (es una empresa de 29 años), ha desarrollado análisis y venta de insumos como guantes y alcohol en gel.

Esta vez importará la materia prima de Suiza, de donde viene también el instructivo para el trabajo base con el CBD. Pero la fabricación en sí y la formulación es uruguaya.

El Ministerio de Salud pidió el cambio de unos datos del prospecto, lo que ha sido bien recibido por la compañía productora. En principio se empezaría con esta concentración del 2% y luego habrá una segunda dosis. Los involucrados no quisieron adelantar sobre qué porcentaje de CBD tendrá esa otra presentación.

El producto tiene un pico con gotero, para facilitar el conteo, y se consume por vía oral. El aceite que se usa de excipiente sirve para la ingesta.

Competencia.

La Secretaría Antilavado recibió este año, para su estudio, 14 proyectos asociados a la regulación de la marihuana. La mitad de estos emprendimientos estaba vinculada al uso medicinal. Si bien la mayoría era para la investigación, el presidente Tabaré Váz-quez ya anunció que la compañía ICC, una de las hoy cultivadoras de cannabis con fines recreativos, instalará un laboratorio en el Parque de las Ciencias (Canelones).

La empresa cotiza en la Bolsa de Toronto (Canadá) y anunció una inversión, para 2018, superior a US$ 10 millones. El laboratorio, dijeron, estará pronto en abril. Aun así, fuentes del Ministerio de Salud explicaron que es "poco responsable" hablar de fechas para algo que "todavía no fue aprobado".

Doce autocultivadores del interior pidieron que se acelere la admisión de productos de tipo vegetal en base a cannabis. Eso significa que califique como un té de yuyos, por ejemplo, y no necesite tanta prueba previa. Pero el gobierno todavía no confirmó esa posibilidad.

Se venderá en las farmacias.

Es un medicamento más y su venta no es libre (necesita receta). Esa es la definición del nuevo producto en base a cannabis para uso medicinal. Quiere decir que estará disponible en cualquier farmacia que lo quiera comercializar. No es necesario que el punto de venta tenga una habilitación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, como sucede para el expendio de marihuana recreativa.

HASTA NOVIEMBRE NO HABRÁ PORRO Falta stock por análisis y errores

Hace más de dos semanas que las diez farmacias habilitadas para la venta de marihuana recreativa no reciben reposición del producto. La falta de stock se debió a "demoras en la producción de las empresas" cultivadoras y un nuevo "registro del perfil químico" de la mercadería, explicó Diego Olivera, secretario de la Junta Nacional de Drogas. Según el jerarca, en noviembre ya se retomará la entrega (hoy el Ircca anunciará el día exacto) y, además, comenzarán a circular las dos variedades que cultiva la empresa Symbiosis que hasta el momento no pudo introducirse al mercado. Los sobres serán verdes, para completar los colores del logo del Ircca, y en lugar de dar una cifra exacta de cannabinoides se hablará de rangos: del 2% al 9% de THC,aseguró una fuente vinculada a la regulación. Este cambio es para evitar la confusión de los usuarios, porque al tratarse de un vegetal, la concentración del componente psicoactivo no es homogénea en todo el cogollo. Las variedades de ICC (las dos que ya circulaban) y de Symbiosis tienen que ver con el proceso de producción y el cuidado; es que las semillas son las mismas. Como hasta ahora, el usuario puede elegir qué producto quiere.