WhatsApp: modo vacaciones

Es muy raro que WhatsApp adelante en su blog oficial alguna de sus futuras funciones de su aplicación. Algunos sitios poseen la información sobre cómo se está trabajando en las nuevas versiones de la app y la ponen a disposición de los usuarios. Uno de ellos es WABetaInfo, que en los últimos años ha anunciado nuevas características, las cuales se oficializaban en las siguientes semanas.

En este caso, la aplicación prepara un modo “vacaciones” con el objetivo de reducir al máximo la cantidad de notificaciones que el usuario recibe durante su descanso.



La idea es ir más allá de “archivar” un chat. Esta función lo que hace es desaparecer la conversación de la lista general, pero cuando su contacto le envía un mensaje vuelve a aparecer. Lo que sucede es que ese diálogo se “desarchiva” de manera automática.



Con el “modo vacaciones”, el chat permanecerá oculto hasta que el usuario lo decida. Lo definirá por cada conversación puntual o para todos los chats asociados a esa línea de teléfono. Todo, a través del menú de configuración de la app.



“WhatsApp está trabajando en esta característica en estos meses y aún no está disponible por razones de desarrollo: la característica necesita obtener muchas otras mejoras antes de habilitarse para todos”, señala el sitio web. Sitios como este estiman que antes de la llegada del verano uruguayo podría llegar a aparecer una actualización para todos los sistemas operativos: Android, iOS y Windows Phone.



En general, esta función está pensada para ocultar grupos laborales cuando el trabajador se toma licencia. Los usuarios saben que no se pueden ir y no tienen otra que dejarlo a la vista cada vez que utilizan su teléfono. Silenciar el grupo no alcanza porque, si bien no llegan notificaciones, aún siguen apareciendo en la vista general al abrir WhatsApp.



“El modo de vacaciones también es útil si no desea un chat específico en su lista de chats: si lo silencia y lo archiva, nunca lo verá de nuevo, excepto si ve sus chats archivados”, agrega el sitio web que revela la información.

Datos uruguayos WhatsApp es la plataforma universal para chatear de los uruguayos, según el último Perfil del Internauta uruguayo divulgado por el Grupo Radar en 2017. Desde 2014, su crecimiento ha sido “explosivo” y es la app de referencia apenas se activa el teléfono.



Hace cuatro años, el 41% de aquellos uruguayos que habían asegurado chatear en la última semana usaban esta aplicación. En 2016, superó por primera vez a Facebook. Hoy, el 95% de quienes chatean lo hacen a través de este servicio, seguido por Facebook Messenger (74%), Gmail (16%) y Skype (6%).



Cada usuario uruguayo integraba un promedio de 3.4 grupos el año pasado. Los cálculos del Grupo Radar muestran que al menos un grupo de ese total está silenciado.



En el mismo rumbo ha escalado esta plataforma a la hora de hablar. Desde la activación de esta función en 2015, los uruguayos no paran de elegirla a la hora de comunicarse vía voz. Hace tres años, el 18% de los que habían hablado por Internet en la última semana, utilizaron WhatsApp. En 2017, escaló al 94%.

Otras novedades.

Además del modo vacaciones, el popular servicio de mensajería instantánea trabaja en la posibilidad de conectar cuentas externas como Facebook, Instagram y Messenger. Si bien parece ser un diseño exclusivo para WhatsApp Business (para negocios), también hay algunas referencias a la versión clásica de la aplicación, informó este sitio web.



Esta característica permitirá recuperar una cuenta en caso de que el usuario pierda una contraseña de alguna app.



También para publicar contenido en ambas plataformas. Algunos creen que puede servir para reimpulsar las historias de WhatsApp, que, hasta ahora, Facebook ha querido explotar exclusivamente en Instagram (ya que es dueña de ambas apps).



Los desarrolladores además están trabajando para asegurar que las notificaciones vinculadas con las conversaciones decretadas como “silenciosas” por los usuarios desaparezcan por completo. Es decir, no molesten en absoluto al usuario. De esta manera, cuando arriba un nuevo mensaje, la alerta numérica que indica la cantidad de mensajes no leídos, no aumentará.