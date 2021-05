WhatsApp: el 15 de mayo dejará de estar disponible para quienes no acepten los cambios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A inicio de año WhatsApp anunció un cambio en sus políticas de privacidad, hecho que generó rumores y cierto pánico, lo cual desembocó en que miles de usuarios se mudaron a apps como Telegram.

Tras el impacto de este anuncio WhatsApp amplió el tiempo para que te informes y decidas; ha puesto como fecha límite para aceptar sus Condiciones del servicio y Política de privacidad el día 15 de mayo del 2021; y de no aceptarse, continuar con WhatsApp no será posible.

De nuevo ha aparecido en nuestras pantallas el anuncio de WhatsApp avisando sus cambios de políticas. Dichas políticas explican el funcionamiento de WhatsApp y lo que esta app puede y no puede hacer con tu información.



De forma más puntual, WhatsApp informa, en su sitio, que las modificaciones en sus Condiciones del servicio y Política de privacidad son respecto a los mensajes entre las empresas y sus clientes en la app o quienes acceden a la interacción.

La app de mensajes recalca, que en su compromiso con tu privacidad, tus mensajes siguen estando protegidos, nadie, ni WhatsApp, ni Facebook pueden leerlos o escucharlos.



Según WhatsApp, el cambio en las políticas solo es para ayudar a las empresas, quienes reciben millones de mensajes, con el objetivo de que su comunicación sea más segura y fácil.



Las modificaciones de WhatApp serán:



-Un servicio al cliente. Así las empresas podrán chatear con sus consumidores, sin embargo, la app informa que esto te lo dará a conocer para que tú decidas si chatear o no.



-Descubrimiento de empresas. Al pertenecer a Facebook, la app aprovechará los clics que des en anuncios con enlaces al chat de WhatsApp de una empresa, para personalizar los anuncios que ves en Facebook.



.Experiencia de compra. La app ofrece a las empresas vender a través de ella, así que en su sitio la app puntaliza que si eliges interactuar en las tiendas, te informará cómo se comparte esta información con Facebook.



.La app explica que al aceptar sus nuevas condiciones de servicio no estás ampliando la capacidad de WhatsApp para compartir datos con Facebook.





Según esta información WhatsApp no puede:



-Ver tus mensajes ni escuchar llamadas debido a su cifrado de extremo a extremo.



-Tener registro de quién mensajea o llama a quién, ya que ellos consideran un riesgo a la privacidad.



- Compartir tus contactos con Facebook, la app solo accede a los números guardados en tu libreta de contactos, a la que tú das permiso de acceder.

- Ver tus ubicaciones compartidas, donde se utiliza el mismo cifrado que en los mensajes.



Te da acceso para habilitar la opción de mensajes temporales, donde los mensajes pueden desaparecer y descargar la información de tu cuenta



Y aclara que los grupos dentro de la app siguen siendo privados, ya que se consideran chats personales y también están cifrados de extremo a extremo.



WhatsApp detalla que las empresas, a quienes Facebook les ofrece servicios de alojamiento web seguros, podrán usar la información que tú les proporciones con fines de marketing los cuales pueden resultar en publicidad a través de Facebook. Sin dejar de lado que los pagos que se realicen a través de la app tienen otra política de privacidad que no se ve a afectada por estos cambios.



Ahora bajo estas especificaciones y tus consideraciones personales podrás elegir quedarte con WhatsApp o experimentar otras apps.