WhatsApp cambia política de privacidad: qué hay que saber de esta notificación

Esta semana WhatsApp ha comenzado a enviar un mensaje a sus usuarios para informarles respecto a algunos cambios en sus términos y política de privacidad mismos que se tiene que aceptar si se quiere seguir utilizando la plataforma. A continuación te explicamos de qué se tratan las nuevas condiciones y porqué están generando polémica.

De acuerdo con el mensaje son tres los cambios principales que se consideran en esta actualización que, básicamente se refieren a la manera en que WhatsApp procesa los datos de los usuarios, cómo las empresas pueden usar los servicios alojados en Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp, y cómo la plataforma de mensajería pronto se asociará con Facebook para ofrecer integraciones más profundas en todos los productos de la empresa matriz.

Los cambios entrarán en vigor a partir del próximo 8 de febrero y son obligatorios, es decir que los usuarios no podrán continuar usando WhatsApp a menos que acepten las nuevas condiciones de servicio.



Cabe señalar que Facebook, dueño de WhatsApp ya había hablado sobre la integración y los cambios en el manejo de datos de los usuarios en 2020. Sin embargo, en el pasado ofreció a los usuarios la opción de evitar que la información de su cuenta de WhatsApp se compartiera con Facebook. Ahora no está dando esta posibilidad.



Es precisamente el permiso para vincularse con Facebook lo que más está llamando la atención de los usuarios pues, según las nuevas medidas, WhatsApp está solicitando y compartir una serie de datos con la red social y terceros autorizados, por ejemplo, el número de teléfono, operador móvil, información relacionada con el servicio, información de interacción, información del dispositivo móvil y la dirección IP.



WhatsApp está explicando que la razón por la cual está solicitando la autorización para poder compartir esos datos es que le permitirán comprender cómo es que los usuarios utilizan sus servicios con al fin de mejorarlos, hacer sugerencias basadas en su perfil, personalizar funciones y contenido, además de mostrar ofertas y anuncios relevantes en todos los productos de la empresa Facebook.



Asimismo la compañía ha declarado que su intención al integrar sus diferentes productos es poder ofrecer una experiencia integral y personalizada a los usuarios. Sin embargo, muchos están cuestionando las implicaciones que ello tendrá en términos de su privacidad.



Vale la pena señalar que WhatsApp seguirá encriptando los mensajes de un extremo a otro. Lo que significa que no puede ver el contenido de los chats ni compartirlos con nadie.



Aun así hay que recordar que, por ejemplo, cuando se usa Google Drive o iCloud para hacer una copia de seguridad de las conversaciones, estos servicios están obteniendo acceso a los mensajes. En ese sentido, técnicamente, nada ha cambiado, excepto que WhatsApp está profundizando en lo que significa el intercambio de datos con apps de terceros.



Lo que sí es diferente es que ahora cuando alguien utilice "servicios de terceros u otros productos de la empresa Facebook los usuarios estarán sujetos a esos términos y políticas de privacidad”.



En caso de que no quieras aceptar los cambios es importante que sepas que si solo eliminas la aplicación tu información de usuario permanecerá almacenada en la plataforma. Es por ello necesario que elimines tu cuenta desde la plataforma. Para ello tienes que entrar a la aplicación, dar clic en el Menú principal (los tres puntos en la parte superior de la pantalla), luego elige Ajustes, después Cuenta y, por último Eliminar Cuenta, tendrás que confirmar tus datos y listo.