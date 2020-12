WhatsApp: las novedades que tendrá la aplicación en 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo. Actualmente cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en todo el planeta y los usos que tiene son diversos, pues no solo se limita a las conversaciones personales, sino que presta servicios a entidades públicas y privadas que la usan como un medio de difusión de mensajes y comunicados.

Para el 2021 vendrá con algunos cambios, que desde ya generan expectativa. Le contamos cuáles son.

Para empezar, se sabe que la app dejará de funcionar en algunos celulares después del 1 de enero del próximo año.



Entre otros modelos que ya no podrán disfrutar de sus servicios están iPhone 4s, Motorola Droid Razr, HTC Desire, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S4, Galaxy Nexus, LG Optimus Black y Xperia S.



Pero además de estos dispositivos que salen de la lista de clientes de la aplicación, también podría haber otras novedades.



Expiring media



De acuerdo con el medio especializado en los últimos avances de WhatsApp, 'WABetaInfo', uno de los lanzamientos más esperados es 'Expiring Media', que traduce algo como "archivos multimedia que expiran".



Aunque 'WABetaInfo' señaló que aún no hay una fecha específica para que se aplique este cambio, sí se conoce que la empresa está trabajando en la nueva extensión.



¿En qué consiste? Es muy sencilla, igual que en otras redes sociales como Instagram, se podrá enviar archivos como imágenes, videos y GIF que desaparecerán del celular del destinatario. La gran diferencia es que esto se borrarán una vez esa persona abandone el chat.



Según 'WABetaInfo', se habilitará un nuevo botón al que los usuarios podrán acudir cuando quieran enviar estos archivos temporales. Además, aún no se sabe qué pasará con las capturas de pantalla, que en el caso de otras aplicaciones generan una notificación a los remitentes de los mensajes.



Videollamadas en WhatsApp Web

​

Esta es una de las funciones que más especulaciones ha generado. Pero lo cierto es que ya algunos usuarios privilegiados han podido acceder a conectarse con sus contactos a través de videollamadas que recuerdan otras plataformas como Skype, Google Meet, Microsoft Teams o Zoom.



De acuerdo con 'WABetaInfo', hay personas que ya han podido gozar de este servicio, mediante una ventana que aparece en sus dispositivos cuando reciben una llamada de WhatsApp. Es importante recordar que esto ya está disponible en los teléfonos móviles.



El medio especializado señaló que esta novedad podría estar habilitada para todos en algunas semanas.



Pegar múltiples ítems



Aunque la aplicación permite copiar y pegar texto con mucha facilidad, esto no se podía lograr con otros tipos de contenidos.



'WABetaInfo' advirtió que para una versión, que estaría especialmente dedicada al año nuevo, es posible copiar y pegar varias imágenes y videos en los chats directamente desde la galería de fotos del celular.



Para lograr esto bastaría con ir a la aplicación de fotos, elegir los archivos seleccionados, darles 'exportar' y luego 'copiar'. Más tarde hay que abrir WhatsApp, darle 'pegar' en la barra de chat y listo, los contenidos podrían ser enviados sin más complicaciones.



Asimismo, se supo que esta versión beta traía otras novedades, detalladas por el mismo medio. Entre ellas, que un usuario pueda unirse a las mismas llamadas grupales, aun cuando haya rechazado la solicitud o haya perdido la conexión de forma inicial. Sin embargo, 'WABetaInfo' informó que esta función aún no se ha lanzado y podría estar disponible en el futuro.