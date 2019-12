Un verano sin sustos: consejos para evitar accidentes de niños

Vacaciones es sinónimo de disfrute. Pero fuera de la rutina aparecen situaciones para las que muchas veces no estamos preparados y se complican más si se tienen niños a cargo.

El pediatra Eduardo Regueira, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, recomienda estar atentos a los siguientes puntos:

Pirotecnia.

Todavía queda recibir el 2020, por lo que es bueno recordar que los fuegos artificiales no son juguetes. Eso significa que no deben ser manipulados ni por niños, ni por adultos bajo los efectos del alcohol.

A la hora de comprar la pirotecnia hay que fijarse que cuente con el aval del Servicio de Material y Armamento del Ejército.

Desde ya hace un tiempo se pone especial hincapié en cómo afectan los artefactos de estruendo tanto a las mascotas como a los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Regueira advirtió que los perros, por ejemplo, se ponen más agresivos y pueden morder a los niños. En cuanto al TEA, aconsejó tener empatía a la hora del uso de fuegos artificiales en lugares donde haya niños con este trastorno.

Ahogamiento.

Según estadísticas de la Mesa Interinstitucional por la Seguridad Acuática, el ahogamiento es la primera causa de muerte por lesiones no intencionales en niños de 1 a 14 años de edad y la segunda entre los 5 y los 15 años.

La gran mayoría de los accidentes en piscinas o aguas abiertas ocurre por la distracción de los cuidadores. “Hay que recordar que los gurises se ahogan en silencio, no gritan, no patalean. La gran sugerencia es que estén al alcance de la mano. Tenemos que estar con los niños cuando están jugando en el agua”, subrayó Regueira.

El pediatra destacó la importancia de los guardavidas y el respeto a las banderas de advertencia. “La piscina tiene que tener la cerca perimetral antiniño de por lo menos un metro cincuenta de alto, que en los países de Europa es obligatoria”, apuntó el profesional.

No a las alitas y un adulto cerca siempre.

Desde hace 45 años existe el Infant Swimming Resource (ISR), un método que enseña a los niños habilidades específicas de autorrescate acuático. En Uruguay, Guadalupe Herraiz, instructora de supervivencia acuática, lo enseña desde hace 4 años. Además, dicta clases de natación para niños de hasta 6 años. Si bien ya a los 6 meses se les puede enseñar a nadar, prefiere tomarlos a partir del año. La Escuelita de Natación Segura funciona en Carrasco y Punta del Este. Además, cuenta con la fundación Nademos por los Niños y desde hace años pelea para que el Parlamento uruguayo apruebe un proyecto de ley sobre prevención del ahogamiento infantil. Solo falta la venia del Senado. Entre las recomendaciones que da, destaca que no es partidaria del uso de dispositivos de flotación. “Le dan al niño una falsa sensación de seguridad, cree que flota cuando en realidad no flota”, explicó. Aconsejó que los niños pequeños estén en láminas de agua (de no más de 2 centímetros de profundidad) o agua recirculada, o sea, una manguera. Siempre con supervisión de adultos porque, según advirtió, “en 21 segundos el agua se come al niño”. Más info en guadalupe.com.uy.