Un audio inédito en el que Lady Di revela que sufría bulimia y el por qué

En 1991, la princesa de Gales contó su verdadera historia al autor Andrew Morton.



Un audio revelado por el diario The Daily Mail es la prueba que confirma que Lady Di, la princesa de Gales, vivió un calvario incluso antes de contraer matrimonio con Carlos de Inglaterra . En esa grabación, que salió a la luz más de 20 años después de hecha, la madre de Guillermo y Enrique asegura: "La bulimia comenzó una semana antes del compromiso".

En 1991, con su familia ya disuelta, Diana quiso contar su historia en primera persona. Lo hizo a través del autor Andrew Morton y de los audios que le mandaba sobre su vida. No todo lo que dijo fue publicado en "Diana: su historia verdadera", un libro que causó una sensación. Sin embargo, ahora, en una nueva edición, se incluyen aquellos datos que por entonces quedaron a un lado y que son un golpe duro a la realeza.

Diana de Gales confirma que padeció bulimia y ansiedad por la tensión que le generaba su relación con Carlos. "Recuerdo la primera vez que me provoqué ese mal. Estaba emocionada porque pensaba que era un modo de aliviar la tensión", relata la princesa respecto de sus inicios en este trastorno alimentario y psicológico que comenzó apenas días antes de que Carlos le propusiera en febrero de 1981, cuando ella tenía 19 años.

Diana asevera que se sintió "encogida hasta la nada" en los meses previos a la gran boda, en julio de 1981, un evento real que causó furor tanto en el Reino Unido como en el mundo entero y cuyo pomposidad no dejaba ver la tristeza de la princesa por dentro.

"La bulimia comenzó una semana antes del compromiso. Mi marido puso una mano en mi cintura y dijo: 'Un poco gordita por aquí ¿verdad?'. Eso disparó algo en mí", relata Diana.

"La primera vez que me midieron para el vestido nupcial, tenía 73 centímetros de cintura. El día que me casé, medía 60 centímetros", cuenta según las grabaciones que salieron a la luz esta semana.

Las revelaciones sobre la vida detrás de bambalinas de la realeza británica parecen salir a la luz todas juntas este año. Semanas atrás, Camila Parker Bowles rompió el silencio sobre sus años como amante de Carlos. Asimismo, Enrique salió a decir lo difícil que fue para él vivir sin su mamá. Lady Di murió en un accidente automovilístico en la ciudad de París el 31 de agosto de 1991.



La boda de Diana con el príncipe Carlos se considera una de las más lujosas. Foto: Archivo AFP

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