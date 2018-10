Seis tutoriales que salvan la fiesta de Halloween a cualquiera

Si no sos de las personas realmente organizadas que ya tiene todo para que los niños de la casa salgan mañana a celebrar Halloween, los tutoriales de Youtube suelen ser la salvación. Para esto y para todo en la vida. Eme recomienda algunas ideas para los más grandes. Pero para los más chicos, recopilamos algunos videos que pueden solucionar los olvidos de último momento.

Maquillaje:

Dos opciones, una típica de Halloween, otra no tanto. Por un lado, "La Muerte": se necesitan solo dos colores, blanco y negro. Los niños que vieron Coco, la película de Disney, piden cada vez más este tutorial.

Si tu hija o hijo quiere salirse de los clásicos temas de Halloween, Hulk es una buena idea. Al maquillaje se suma una remera verde y un pantalón verde y listo.

Decoración

Hay audaces que organizan fiestas de Halloween en sus casas sin tener nada a mano. Si te caen 10 niños mañana de tarde y querés decorar tu casa, esto te puede ayudar:

Una versión más simple y para hacer con los más chiquitos puede ser esta:

Recetas

Si de recetas "tenebrosas" para Halloween hablamos, recomendamos dos de amigos de la casa. Los grisines Hulk, de Diego Ruete en A Punto:

Otra gran apuesta son las galletitas de araña de Marian la que cocina Necesitás estos ingredientes:

3/4 taza (170 grs) de manteca derretida y a temperatura ambiente

3/4 taza de azúcar rubio

1/2 taza de azúcar blanco

1 huevo grande + 1 yema (no sustituyan por 2 huevos porque no es lo mismo!!)

2 cucharaditas de vainilla

2 1/4 tazas de harina

1 cucharadita de bicarbonato de sodio (lo compran en cualquier farmacia!)

1/2 cucharadita de slal

1 1/2 cucharadita de maicena (no suprimir!)

1 taza de chips de chocolate semi amargo (o trocitos de chocolate semi amargo o con leche)

Mirá cómo se hacen acá