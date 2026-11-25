La inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que usamos nuestros smartphones: ya no se trata únicamente de sacar mejores fotos o tener un dispositivo más rápido, sino de contar con herramientas que simplifiquen tareas cotidianas. En ese escenario, el Samsung Galaxy S26 FE llega a Uruguay con una propuesta que integra tecnología, diseño y funcionalidades pensadas para distintos perfiles de usuarios.

La sigla FE, de Fan Edition, identifica una línea que busca acercar algunas de las características más atractivas de la familia Galaxy S a un público más amplio. En esta generación, Samsung pone el foco en la experiencia visual, la fotografía y las posibilidades y prestaciones de Galaxy AI.

"El Galaxy S26FE acerca lo mejor de la familia Galaxy S a más personas: diseño premium, cámaras versátiles y Galaxy AI para simplificar el día a día", afirmó Lucas Rey, Marketing Head de Samsung Uruguay & Paraguay.

Una pantalla que se lleva las miradas

Uno de los principales atractivos del Galaxy S26 FE es su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, con resolución FHD+ y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Estas características permiten disfrutar de imágenes nítidas, colores intensos y transiciones fluidas. La diferencia se aprecia especialmente al usar las redes sociales, navegar por páginas web, mirar videos o utilizar aplicaciones que requieren movimientos rápidos en pantalla.

Además, el tamaño también ofrece una superficie cómoda para trabajar con documentos, leer noticias o consumir contenidos audiovisuales, sin necesidad de recurrir a una tablet.

Galaxy S26 FE

Diseño y resistencia

El Galaxy S26 FE mantiene la identidad visual de la familia Galaxy, con líneas limpias, bordes definidos y una estética minimalista. Pero, a su vez, tiene 7,4 mm de grosor y 193 g de peso, ofreciendo así un perfil delgado pese a incorporar una pantalla de grandes dimensiones.

El equipo está disponible en tres colores: Blueberry, Pistachio y Graphite, para que cada usuario elija el que mejor va con su estilo.

La construcción incluye un marco de aluminio y protección Corning Gorilla Glass Victus+, mientras que la certificación IP68 aporta resistencia al polvo y al agua bajo condiciones específicas.

Cámaras para todos los usos

La fotografía es otro de los puntos destacados del smartphone ya que tiene una cámara principal de 50 megapíxeles, acompañada por una ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico de 3 aumentos.

Esta combinación ofrece distintas posibilidades para fotografiar paisajes, retratos, juntadas familiares o detalles a distancia, sin depender exclusivamente del zoom digital.

La cámara principal incorpora estabilización óptica de imagen, una tecnología que ayuda a reducir los ruidos de pequeños movimientos al sacar fotos o grabar videos.

Para selfies y videollamadas, cuenta con una cámara frontal de 12 MP. Además, permite grabar video en resolución de hasta 8K a 30 cuadros por segundo, ampliando las opciones para quienes disfrutan crear contenido.

Galaxy AI y rendimiento

En su interior, además, el Galaxy S26 FE incorpora el procesador Exynos 2500 de diez núcleos, acompañado por 8 GB de memoria RAM, orientada a ofrecer un funcionamiento ágil en actividades habituales, como alternar entre aplicaciones, reproducir contenido multimedia, utilizar herramientas de productividad o disfrutar de juegos.

La batería de 4.900 mAh está pensada para acompañar jornadas de uso intensivo. También admite carga por cable de hasta 45 W y carga inalámbrica de 15 W, dos alternativas que aportan flexibilidad a la hora de recuperar energía.

Más allá de las especificaciones técnicas, uno de los grandes protagonistas es Galaxy AI, el conjunto de herramientas de inteligencia artificial que Samsung integra en sus dispositivos.

Su propuesta apunta a facilitar distintas actividades, desde la creación y edición de contenidos hasta tareas de productividad y comunicación, según las funciones disponibles y su compatibilidad.

En este smartphone la IA forma parte de la experiencia cotidiana y deja de ser una herramienta aislada.

Disponibilidad

El Samsung Galaxy S26 FE ya se encuentra disponible en STienda, así como en los principales comercios y operadores de todo el país.