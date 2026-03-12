Microsoft lanza Copilot Health, la nueva inteligencia artificial para entender análisis y registros médicos

Microsoft anunció este jueves el lanzamiento de su inteligencia artificial (IA) Copilot Health, un nuevo espacio digital "independiente" en el que los usuarios pueden realizar preguntas sobre sus resultados de laboratorio e historiales médicos, así como buscar proveedores, analizar datos de relojes digitales y otras aplicaciones relacionadas con la salud.

La herramienta busca democratizar el acceso a la "superinteligencia médica" al transformar la dispersión de datos de salud en una narrativa coherente para el paciente, permitiéndole entender sus resultados clínicos y optimizar el tiempo frente al médico, según anota la empresa en un comunicado.

"Copilot Health no reemplaza a tu médico. Hace que cada minuto que pasas con él cuente más. Llegas preparado con las preguntas correctas, el contexto adecuado y la confianza que da comprender mejor tu propio cuerpo", asegura el gigante tecnológico.

La función se implementará por fases y a partir de hoy los usuarios mayores de 18 años en Estados Unidos pueden unirse a una lista de espera para obtener acceso en inglés.

No obstante, la compañía adelantó que ya trabaja en la expansión a otros idiomas y geografías.

Copilot Health es la nueva IA de Microsoft Foto: Microsoft

¿Cómo funciona Copilot Health?

Los usuarios pueden importar historiales médicos de más de 50.000 hospitales y organizaciones de atención médica de EE. UU. a través de HealthEx e importar resultados de análisis de laboratorio.

Copilot Health también es compatible con más de 50 'wearables' (tecnología ponible, como un reloj inteligente), incluyendo los de Apple, Oura y Fitbit.

El concepto de superinteligencia médica se apoya en iniciativas de investigación como el Microsoft AI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO), un sistema que ha demostrado capacidad para identificar patrones complejos en los datos de salud.

Microsoft enfatizó que cualquier función nueva será sometida a "evaluaciones clínicas rigurosas" antes de su despliegue.

Para combatir la desinformación médica en línea, el sistema eleva respuestas basadas en organizaciones acreditadas de 50 países, siguiendo los principios de la Academia Nacional de Medicina. Además, incluye tarjetas de respuestas elaboradas por expertos de Harvard Health.

Microsoft garantiza que los datos de salud están aislados del modelo general de Copilot y no se utilizan para entrenar su inteligencia artificial.

EFE